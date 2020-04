Crack del Chelsea no renovará contrato y ahora negocia con el Liverpool | Fuente: AFP

El extremo brasileño Willian no ha renovado su contrato con el Chelsea que vence al final de la temporada. El jugador y el club, por ahora, no han acordado la duración de un posible nuevo vínculo y en escena ha aparecido el Liverpool, que ya se puso en contacto con el entorno del jugador.

"Todo el mundo sabe que mi contrato acaba en unos meses y la renovación es difícil. El Chelsea me propone ampliarlo por 2 años más y yo le pido que sean 3. No hablamos más, no hay ninguna negociación. Podré negociar con cualquier equipo", dijo el propio Willian hace unas semanas y la situación parece que tampoco ha cambiado mucho. Mientras tanto, el Liverpool le ofrece un nuevo contrato y la posibilidad de seguir jugando al máximo nivel en el fútbol europeo. Así, el hábil extremo de 31 años se mantendría jugando en la Premier League.

En el Liverpool creen que esta es una gran oportunidad para hacerse con los servicios de un jugador con mucha experiencia y de calidad comprobada en el fútbol inglés. En su momento, Willian fue objetivo del Barcelona y el Arsenal, aunque finalmente nunca se concretó operación alguna con estos equipos.