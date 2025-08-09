Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liverpool vs. Crystal Palace: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Community Shield 2025?

Liverpool vs. Crystal Palace: ¿dónde ver EN VIVO por la Community Shield 2025?
Liverpool vs. Crystal Palace: ¿dónde ver EN VIVO por la Community Shield 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que protagonizarán Liverpool y Crystal Palace en Wembley por la Community Shield, el primer título de la temporada en Inglaterra.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto, en el Wembley Stadium, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la Community Shield 2025 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Nuevo '9' en el Manchester United: Benjamin Sesko fue anunciado como nuevo refuerzo 'red devil'

Ter Stegen firmó la autorización médica: Barcelona cierra expediente disciplinario y recupera la capitanía

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Liverpool vs Crystal Palace: altas y bajas para la Community Shield 2025

Para la nueva temporada, el Liverpool fichó a Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ármin Pécsi y Freddi Woodman. Entre las salidas del equipo destacan Luis Díaz, Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold y Jarell Quansah. Crystal Palace incorporó a Borna Sosa y al portero Walter Benítez.

¿Cuándo y dónde juegan del Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield 2025?

El partido de Liverpool ante Crystal Palace, por la Community Shield 2025, está programado para el domingo 10 de agosto en Wembley Stadium, de la ciudad de Londres (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 90 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan el Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield 2025?

  • En Perú, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m.
  • En Inglaterra, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m.
  • En Chile, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 08:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.
  • En España, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Liverpool vs. Crystal Palace se podrá ver EN VIVO por TV en Perú, Sudamérica y Centroamérica a través de ESPN, mientras que por streaming mediante Disney+ y Disney+ Premium. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Liverpool vs Crystal Palace: alineaciones posibles

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Liverpool vs Crystal Palace: ¿cuántas veces ganaron la Community Shield 2025?

El Liverpool ha jugado 24 veces por la Community Shield, ganando el trofeo en 16 ocasiones. Su último título fue en 2022. En tanto, el Crystal Palace llegó por primera vez a la definición.

Te recomendamos

Podcast recomendado

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP | podcast
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Community Shield Liverpool Crystal Palace Videos más vistos

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA