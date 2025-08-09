Liverpool vs. Crystal Palace: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Community Shield 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto, en el Wembley Stadium, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la Community Shield 2025 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Liverpool vs Crystal Palace: altas y bajas para la Community Shield 2025

Para la nueva temporada, el Liverpool fichó a Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ármin Pécsi y Freddi Woodman. Entre las salidas del equipo destacan Luis Díaz, Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold y Jarell Quansah. Crystal Palace incorporó a Borna Sosa y al portero Walter Benítez.

¿Cuándo y dónde juegan del Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield 2025?

El partido de Liverpool ante Crystal Palace, por la Community Shield 2025, está programado para el domingo 10 de agosto en Wembley Stadium, de la ciudad de Londres (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 90 000 espectadores, aproximadamente.

Every Darwin Nunez goal for the Reds 🫶⚽ pic.twitter.com/i8S3BcCAQT — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

¿A qué hora juegan el Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por la Community Shield 2025?

En Perú , el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m.



, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 09:00 a.m.

En Chile, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 11:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 08:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 10:00 a.m.

En España, el partido Liverpool vs. Crystal Palace comienza a las 4:00 p.m.



¿Dónde ver el Liverpool vs Crystal Palace EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Liverpool vs. Crystal Palace se podrá ver EN VIVO por TV en Perú, Sudamérica y Centroamérica a través de ESPN, mientras que por streaming mediante Disney+ y Disney+ Premium. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Happy Birthday, Roy ❤️💙



Wishing our former boss Roy Hodgson a special day 🦅#CPFC pic.twitter.com/mOu6X78BRU — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 9, 2025

Liverpool vs Crystal Palace: alineaciones posibles

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Liverpool vs Crystal Palace: ¿cuántas veces ganaron la Community Shield 2025?

El Liverpool ha jugado 24 veces por la Community Shield, ganando el trofeo en 16 ocasiones. Su último título fue en 2022. En tanto, el Crystal Palace llegó por primera vez a la definición.