Nuevo '9' en el Manchester United: Benjamin Sesko fue anunciado como nuevo refuerzo 'red devil'

Benjamin Sesko ya aguarda su debut en el Manchester United.
Benjamin Sesko ya aguarda su debut en el Manchester United. | Fuente: @ManUtd
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Manchester United pagó más de 80 millones de euros por el fichaje de Benjamin Sesko.

Nuevo inquilino en Old Trafford. Manchester United fichó al delantero esloveno Benjamin Sesko, procedente del RB Leipzig, por 74 millones de libras (85 millones de euros), según hizo oficial el club inglés.

Así, Benjamin Sesko se convierte en el cuarto refuerzo en el Manchester United en este mercado veraniego europeo, elevando el gasto hasta los 240 millones de euros.

En el United han incorporado en este ventana a Bryan Mbeumo (75 millones), Matheus Cunha (74 millones) y Diego León (4 millones), además de un Sesko que viene a completar la delantera y que supondrá salidas como la del hispano-argentino Alejandro Garnacho, que ya negocia con el Chelsea, y Rasmus Hojlund, además de un Marcus Rashford que ya se fue cedido al Barcelona.

Un fichaje más en Manchester United

El atacante, de 22 años, era pretendido también por el Newcastle United, como alternativa ante una posible venta de Alexander Isak, pero optó por el United, que este año no competirá en Europa y que el año pasado finalizó decimoquinto en la Premier League y perdió la final de la Liga Europa contra el Tottenham Hotspur.

Además, hay que tener en cuenta que ha firmado un contrato de cinco años hasta 2030.

En las últimas dos temporadas, Benjamim Sesko ha sido el jugador menor de 23 años que más tantos ha marcado en las grandes ligas europeas y el año pasado anotó 21 tantos y repartió seis asistencias con el RB Leipzig.

Con la selección eslovena ha jugado 41 encuentros y marcado 16 goles tras convertirse en el debutante más joven de la historia del país en 2021.

"La historia del Manchester United es obviamente muy especial, pero lo que de verdad me atrae es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, estaba claro que todo está hecho para que este equipo crezca y compita por los títulos más grandes pronto", dijo.

