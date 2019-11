Pep Guardiola y Sadio Mané. | Fuente: AFP

Sadio Mané, futbolista del Liverpool, contestó de manera sarcástica a las acusaciones de Pep Guardiola de 'piscinero' y dijo que si tirarse le da un penalti seguro que lo volverá a hacer.

Durante el pasado encuentro ante el Aston Villa, Mané fue amonestado por caer en el área, ante lo que el árbitro consideró que fue un "piscinazo". Guardiola, en rueda de prensa, dijo que el senegalés "en ocasiones se tira", para luego más tarde retractarse y explicar su admiración por Mané.

Sin embargo, el africano, después del triunfo del Liverpool ante el Genk, habló sobre las palabras del entrenador español en tono sarcástico.

"Si puedo conseguir un penalti por supuesto que me tiraré de nuevo", aseguró el delantero. "Si tirarme me va a dar un penalti lo haré. ¿Por qué no? Pero lo que dijo Jürgen es cierto, no me tiro".

Mané, además, explicó la acción ante el Aston Villa y dijo que hubo contacto. "Quizás no fue penal y por eso me sacó una amarilla. No tengo problema con eso".

"Nunca cambiaré mi manera de jugar,ni mi modo de ver las cosas", finalizó el punta africano.



Liverpool recibirá a Manchester City el domingo 11 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League.

(Con información de EFE)