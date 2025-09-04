Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Luis Suárez pidió disculpas tras escupir a miembro del comando técnico del Seattle Sounders: "Me equivoqué y lo lamento"

Luis Suárez pidió disculpas por escupir a miembro del Seattle Sounders.
Luis Suárez pidió disculpas por escupir a miembro del Seattle Sounders. | Fotógrafo: Inter Miami
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido (..) Me equivoqué y lo lamento sinceramente", indicó Luis Suárez a través de un comunicado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arrepentido. Luis Suárez, delantero del Inter Miami, pidió disculpas por el escupitajo que le propino a uno de miembros del comando técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, se mostró arrepentido por su accionar, el cual -según sus propias palabras- no tiene ningún tipo de justificación.

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido", indicó en un inicio.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuvo. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", complementó.

Luego, dijo que "no es la imagen" que quiere dar a su familia, "que sufre" por sus errores, ni frente a su club, que tampoco merece verse afectado por algo así. 

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Luis Suárez y su escupitajo en la Leagues Cup

Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a uno de los miembros del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el encuentro por la final de la Leagues Cup.

Terminado el cotejo, el uruguayo se enfrascó en varias discusiones, hasta que se cruzó con un auxiliar del cuadro Verde. Primero, Suárez encaró al hombre y empezó a gritarle, para después lanzarle un escupitajo que fue captado por las cámaras de la transmisión.

Esta acción podría generarle varias fechas de suspensión al uruguayo. Y es que los medios mexicanos recordaron que cuando Héctor Herrera escupió al suelo justo por el lugar donde pasaba el árbitro, fue sancionado con 10 fechas.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Luis Suárez Inter Miami Seattle Sounders

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA