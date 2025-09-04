Luis Suárez pidió disculpas tras escupir a miembro del comando técnico del Seattle Sounders: "Me equivoqué y lo lamento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arrepentido. Luis Suárez, delantero del Inter Miami, pidió disculpas por el escupitajo que le propino a uno de miembros del comando técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, se mostró arrepentido por su accionar, el cual -según sus propias palabras- no tiene ningún tipo de justificación.

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido", indicó en un inicio.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuvo. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", complementó.

Luego, dijo que "no es la imagen" que quiere dar a su familia, "que sufre" por sus errores, ni frente a su club, que tampoco merece verse afectado por algo así.

Luis Suárez y su escupitajo en la Leagues Cup

Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a uno de los miembros del comando técnico del Seattle Sounders finalizado el encuentro por la final de la Leagues Cup.

Terminado el cotejo, el uruguayo se enfrascó en varias discusiones, hasta que se cruzó con un auxiliar del cuadro Verde. Primero, Suárez encaró al hombre y empezó a gritarle, para después lanzarle un escupitajo que fue captado por las cámaras de la transmisión.

Esta acción podría generarle varias fechas de suspensión al uruguayo. Y es que los medios mexicanos recordaron que cuando Héctor Herrera escupió al suelo justo por el lugar donde pasaba el árbitro, fue sancionado con 10 fechas.

