Se acabó el drama de Paul Pogba: regresa a una convocatoria dos años después

El último partido profesional disputado por Paul Pogba, que fue campeón del mundo con su selección en 2018, fue a comienzos de septiembre de 2023. | Fuente: Instagram Paul Pogba
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paul Pogba fue convocado para volver al campo con el Mónaco frente al Rennes tras dos años de sanción por dopaje.

El nombre del francés Paul Pogba, centrocampista del A.S. Mónaco desde este verano, figura por primera vez en la lista de convocados de su equipo para el choque liguero a domicilio que disputará contra el Rennes, lo que podría significar su vuelta al campo tras la sanción de dos años por dopaje.

El último partido profesional disputado por el jugador de 32 años, que fue campeón del mundo con su selección en 2018, fue a comienzos de septiembre de 2023, aún con Juventus de Turín.

Su titularidad el sábado se antoja complicada, pero su aparición en la lista de 22 convocados hace pensar que el entrenador del equipo monegasco, Sébastien Pocognoli, podría darle algunos minutos, ya que en rueda de prensa este viernes el técnico manifestó que hay "buenas señales".

Aquejado de algunas lesiones al comienzo de la temporada, de cumplirse ese escenario sería la primera vez que Pogba defienda la camiseta del Mónaco en el campo y también su debut en la Ligue 1 francesa.

Paul Pogba Mómaco Ligue 1

