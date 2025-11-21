DT del Barcelona reaviva el debate sobre Lionel Messi: "Encajaría en cualquier equipo"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se refirió sobre un posible regreso de Lionel Messi y que el astro argentino "encajaría en cualquier equipo", pero que no es una pregunta para él.



Al ser preguntado en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic Club por si le gustaría entrenar a Lionel Messi, Flick ha respondido: "¿Por qué no? Messi encajaría en cualquier equipo. Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Disfruté de verle jugar al fútbol. Es increíble lo que ha hecho. Su contrato acaba en 2028 y el mío en 2027, esa no es una pregunta para mí".



El técnico ha confirmado que Lamine Yamal está listo para jugar este sábado contra el Athletic Club, un duelo de LaLiga EA Sports en el que el Joan García será titular, Raphael Dias 'Raphinha' será suplente y Marcus Rashford es duda porque tiene fiebre.



El preparador alemán ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde ha elogiado "la disciplina" y "el trabajo duro" de Lamine Yamal en estas dos semanas de parón internacional para tratar la pubalgia con la que ha lidiado en este inicio de temporada.



"La lesión no terminará un día concreto. Tiene altibajos y lo está gestionando con nuestro equipo médico. Ha dado un paso adelante en este sentido", ha explicado Flick, quien ha considerado que se tomó "la decisión correcta" al evitar que Lamine Yamal acudiera con la selección para seguir con su tratamiento. "Es jugador nuestro y lo cuidamos, como también hace la selección", ha agregado.



El preparador de Heidelberg ha confirmado que el portero Joan García será titular y que el atacante Raphinha estará en el banquillo y podría jugar "10 o 15 minutos", lo que supone "un paso muy grande" para el brasileño.



🎙️Hansi Flick: "Lamine Yamal es nuestro jugador y nos preocupamos por él como lo hace la Federación. Es una buena decisión que no haya jugado estos dos partidos, porque ha sido un gran paso para él, para poder gestionar bien la lesión." pic.twitter.com/nGPJvRmD3o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2025