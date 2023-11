Insólito: jugadores del Manchester United usarían uniformes réplica porque originales les quedan muy ajustados

Un insólito caso ocurre en uno de los clubes más grandes de Inglaterra. La prensa británica aseguró que los jugadores del Manchester United están utilizando uniformes réplica, en vez de los originales -provistos por Adidas-, debido a que estos les quedan demasiado ajustados.

El Daily Mail indicó que algunos futbolistas han dejado de usar las medias originales de Adidas desde el segundo partido de la temporada, debido a que estas aprietan demasiado.

Según este medio, que cita fuentes internas del club, la multinacional alemana está enterada del problema y “ahora está buscando una solución” ante las quejas de los futbolistas.



El caso Onana

Este no sería el único problema con los uniformes del Manchester United. De acuerdo con The Telegraph, el portero camerunés André Onana, habitual titular de los ‘Diablos Rojos’, no usa la camiseta original en los partidos, decantándose por vestir una réplica.

Esto debido a que las camisetas originales de Adidas le quedan muy ceñidas, incomodándolo en demasía durante los partidos. Según el periódico, el último partido en el que Onana utilizó una camiseta original fue en la victoria del Manchester United sobre el Sheffield United, jugado el 21 de octubre.

Las fuentes de The Telegraph coincideron en asegurar que Adidas está al tanto del inconveniente y está “resolviendo o en proceso de resolverlo”.