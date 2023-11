Marcelo Martins tras retiro con Bolivia: "Si sigo, los nuevos talentos nunca van a tener oportunidades"

Marcelo Martins no sigue en Bolivia. Previo a la fecha doble de Eliminatorias 2026 de este mes de noviembre, el delantero anunció que se retiraba de 'La Verde'.

Ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, en la goleada celeste 3-0 en condición de local, Marcelo Martins jugó su último partido con la camiseta de la Selección de Bolivia. Tras el duelo en la capital charrúa, el experimentado delantero, de 36 años, declaró para la prensa internacional.

"El hincha uruguayo hizo que me emocione. No esperaba esa clase de respeto que tuvieron hacia mi fútbol. Me voy con el gusto de haberlo dejado todo en el campo. Muchas gracias a todos", dijo Martins en palabras que recoge el portal Ovación.

El adiós de Marcelo Martins en la Selección de Bolivia

Posteriormente, el atacante del Independiente del Valle comentó que lo mejor es darles paso a las nuevas generaciones para que así su conjunto gane más valores.

"Ya cerré mi ciclo en la selección. Estoy feliz por el legado que le he dejado a los chicos. Hay que darles espacios a los nuevos talentos. Si sigo, sé que ellos no van a tener oportunidades porque sé lo que represento. Sé que necesitan jugar. Eso pesó bastante", añadió.

Marcelo Martins debutó en la Selección de Bolivia el 12 de septiembre de 2007, en Lima, cuando La Verde enfrentó a la Selección Peruana. En aquel partido, los del altiplano perdieron 0-2.

El atacante boliviano disputó -en total- 106 encuentros con su selección: 62 por Eliminatorias, once por Copa América y 33 amistosos. En total, anotó 31 goles y es el máximo goleador de su selección.

En tanto, en lo que va de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, el conjunto del altiplano marcha en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 3 puntos, producto de su victoria ante Perú en la fecha 5,

Hay que tener en cuenta que la última participación boliviana en el Mundial se dio en el año 1994, en el campeonato que se jugó en Estados Unidos.

