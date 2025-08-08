Perú vs. Colombia: ¿a qué hora juegan EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana sigue su camino en la Copa Panamericana de Vóley 2025, que se disputa en la ciudad mexicana de Colima. Luego de un paso destacado en la fase de grupos con tres victorias, el conjunto nacional se instaló en la ronda de cuartos de final, donde se medirá a Colombia.

Antonio Rizola, seleccionador de Perú, se verá frente a un equipo al que contribuyó para su crecimiento en el voleibol femenino.

Mientras la Selección Peruana terminó tercera en el grupo A, Colombia llegó al segundo lugar del grupo B, donde únicamente cayó contra el líder República Dominicana.

Perú vs Colombia: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Selección Peruana ocupó el tercer lugar del grupo A, tras conseguir tres victorias y una derrota. En su último duelo de la etapa preliminar, cayó 3-0 ante Puerto Rico. Por su parte, Colombia terminó segundo en el grupo B y en su más reciente compromiso se impuso 3-0 a Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia en cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Perú vs. Colombia se disputará el viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

Con 50 puntos, Sandra Ostos fue la máxima anotadora de Perú en la fase de gruposFuente: Norceca

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m. En Colombia , el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m. En Puerto Rico, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.



En Venezuela, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Colombia comienza a las 11:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Colombia comienza a las 11:00 p.m.



En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Canadá (Ottawa), el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En España, el partido Perú vs Colombia comienza a las 04:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver el partido Perú vs Colombia EN VIVO por TV?

Los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

Perú vs Colombia: últimos resultados

06/08/2025 | Perú 0-3 Puerto Rico - Copa Panamericana

05/08/2025 | Perú 3-0 Costa Rica - Copa Panamericana

04/08/2025 | México 1-3 Perú - Copa Panamericana

06/08/2025 | Venezuela 0-3 Colombia - Copa Panamericana

05/08/2025 | República Dominicana 3-1 Colombia - Copa Panamericana

04/08/2025 | Colombia 3-0 Trinidad y Tobago - Copa Panamericana