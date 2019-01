Maurizio Sarri reemplazó a Antonio Conte en la dirección técnica del Chelsea. | Fuente: Composición RPP

Más allá de ser un gran futbolista para Maurizio Sarri, Eden Hazard no termina de convencer al estratega italiano como líder y así lo manifestó en conferencia de prensa. El técnico del Chelsea indicó que, pese a ser uno de los mejores del mundo en su posición, el delantero belga no cumple la función de líder en esta etapa de su carrera justamente días después de que Marca anunciará que ya tiene un acuerdo con el Real Madrid.



"Eden Hazard es más un jugador individual antes que un líder. Es muy importante para nosotros porque es un gran jugador, te puede ganar un partido en uno o dos minutos. Es uno de los mejores futbolistas del mundo pero, en estos momentos, no es un líder", sostuvo el entrenador de 60 años.

Por otra parte, Maurizio Sarri habló sobre el futuro de Eden Hazard y, si bien reveló que él se encuentra hablando con el Chelsea sobre ese asunto, señaló que duda que el jugador haya tomado una decisión firme con miras a la siguiente temporada.

"Sé que él está viendo con el club el tema de su futuro pero no sé nada más por ahora. Creo que aún no ha decidido si se quiere quedar o desea tener una nueva experiencia en otro equipo. No tengo conocimiento de la situación pero creo que todavía no sabe qué decisión tomar", finalizó Maurizio Sarri.