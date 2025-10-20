Conmovedor: así fue el minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en partido de Rosario Central [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la memoria del fútbol mundial. El pasado 8 de octubre, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años de edad tras enfrentar un cáncer de hígado y vejiga.

El deceso de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a Boca Juniors en este 2025 y que tiene pasado en Alianza Lima, dejó marca en el deporte rey sudamericano y en clubes como Rosario Central, con el que salió campeón de la Copa Argentina.

Por eso, el cuadro rosarino le preparó un más que merecido homenaje durante su último partido por la Liga Profesional de Argentina.

Ante Platense, el último domingo en el Estadio Gigante de Arroyito, la familia de Russo recibió una camiseta con el nombre del DT en la previa.

Así se vivió el minuto de silencio por Miguel Ángel Russo.

Dedicatoria para Miguel Ángel Russo

No todo quedó allí, porque se dio un minuto de silencio que fue respetado por la totalidad de los asistentes al cotejo de la primera división argentina.

Estas imágenes, que fueron compartidas por la transmisión oficial del partido, ya son viral en redes sociales. Se respetó al ahora exentrenador argentino a poco más de una semana de su sensible partida.

Incluso, en el encuentro de Rosario Central frente al 'calamar', los jugadores del primer equipo -en donde está el crack Ángel Di María- lucieron en su camiseta una imagen de Miguel Ángel Russo.

"Por siempre con nosotros", escribieron en las redes sociales del popular 'Canalla'. En lo que tiene que ver con el partido, ganaron 1-0 con gol de Alejo Véliz por el Clausura 2025 del fútbol argentino de élite.

Russo, presente en el fútbol argentino

La semana pasada, la familia de Miguel Ángel Russo comenzó a esparcir sus cenizas en estadios de cuatro clubes argentinos, empezando por Boca Juniors, equipo que dirigió hasta su lamentable deceso a causa de un cáncer.

Las primeras cenizas fueron esparcidas el miércoles en el césped de La Bombonera, en una ceremonia íntima de la que participaron el presidente del club, Juan Román Riquelme, e integrantes del plantel liderados por el volante Leandro Paredes.