Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Técnico de Colombia confía en superar fase de grupos del Mundial 2026: "Vamos a superarlo"

Comitiva de Colombia viajó a Estados Unidos para el sorteo del Mundial
Comitiva de Colombia viajó a Estados Unidos para el sorteo del Mundial | Fuente: X | Fotógrafo: @FCFSeleccionCol
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido", indicó Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, tras el sorteo del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, se mostró confiado en que su equipo superará la fase de grupos del Mundial 2026, en la que ha quedado encuadrado con Portugal, Uzbekistán y un equipo aún por definir.

"Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido", dijo Lorenzo en declaraciones a medios una vez concluido el sorteo, organizado por la FIFA en la ciudad de Washington.

"No quiero decir que es un grupo fácil, para nada. ¡Está Portugal!", añadió el técnico, de nacionalidad argentina.

Colombia, en el Bombo 2, quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y un rival por definir entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

"Portugal es uno de los mejores equipos del mundo. Uzbekistán es una incógnita, no lo conocemos", reconoció el técnico, que también se refirió a Jamaica como "un equipo muy físico, con el que hay que tener mucho cuidado".

Lorenzo, finalmente, instó a sus jugadores a empezar a prepararse "desde ahora" a nivel mental y físico para la cita mundialista, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

GRUPO AGRUPO BGRUPO CGRUPO DGRUPO EGRUPO F
  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • Ganador DIN, MDN, RCH y IRL
  • Canadá
  • Ganador ITL, IRN, WLS y BHR
  • Qatar
  • Suiza
  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia
  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Ganador TUR, RUM, ESL y KOS.
  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
  • Países Bajos
  • Japón
  • Ganador UCR, SUE, POL y ALB.
  • Túnez
GRUPO GGRUPO HGRUPO IGRUPO JGRUPO KGRUPO L
  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda
  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay
  • Francia
  • Senegal
  • Ganador BOL, SUR y IRQ
  • Noruega
  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania
  • Portugal
  • Ganador JAM, NCL y RDC
  • Uzbekistán
  • Colombia
  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Colombia Néstor Lorenzo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA