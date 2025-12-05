Técnico de Colombia confía en superar fase de grupos del Mundial 2026: "Vamos a superarlo"

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, se mostró confiado en que su equipo superará la fase de grupos del Mundial 2026, en la que ha quedado encuadrado con Portugal, Uzbekistán y un equipo aún por definir.



"Es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo, pero partido a partido", dijo Lorenzo en declaraciones a medios una vez concluido el sorteo, organizado por la FIFA en la ciudad de Washington.



"No quiero decir que es un grupo fácil, para nada. ¡Está Portugal!", añadió el técnico, de nacionalidad argentina.



Colombia, en el Bombo 2, quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y un rival por definir entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.



"Portugal es uno de los mejores equipos del mundo. Uzbekistán es una incógnita, no lo conocemos", reconoció el técnico, que también se refirió a Jamaica como "un equipo muy físico, con el que hay que tener mucho cuidado".



Lorenzo, finalmente, instó a sus jugadores a empezar a prepararse "desde ahora" a nivel mental y físico para la cita mundialista, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio.

GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador DIN, MDN, RCH y IRL Canadá

Ganador ITL, IRN, WLS y BHR

Qatar

Suiza Brasil

Marruecos

Haití

Escocia Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador TUR, RUM, ESL y KOS. Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador Países Bajos

Japón

Ganador UCR, SUE, POL y ALB.

Túnez GRUPO G GRUPO H GRUPO I GRUPO J GRUPO K GRUPO L Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay Francia

Senegal



Ganador BOL, SUR y IRQ

Noruega Argentina

Argelia

Austria

Jordania Portugal

Ganador JAM, NCL y RDC

Uzbekistán

Colombia Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

