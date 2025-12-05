Últimas Noticias
¿En qué grupo quedó Portugal de Cristiano Ronaldo y quiénes serán sus rivales en el Mundial 2026?

Selección de Portugal es una de las más importantes del mundo.
Selección de Portugal es una de las más importantes del mundo. | Fuente: Selección de Portugal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con Cristiano Ronaldo como capitán, Portugal llega al Mundial 2026 como campeón de la UEFA Nations League.

Portugal jugará contra Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca internacional grupo 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) en el Grupo K del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington.

El Grupo K disputará sus partidos en las sedes de Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos) y Ciudad de México y Guadalajara (México). El sábado la FIFA anunciará el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios. 

Portugal, que es dirigida por el español Roberto Martínez, es sexta en el ránking FIFA y tiene ocho participaciones mundialistas.

Liderados por Cristiano Ronaldo, son los claros favoritos para ganar el grupo. Cuentan con una plantilla experimentada, cuyo primer objetivo es asegurar el primer puesto para evitar sorpresas.

Su mejor resultado en un Mundial lo logró en el de Inglaterra 1966, cuando su estrella era Eusebio, y alcanzó el tercer lugar.

Selección de Portugal Mundial 2026 Sorteo Mundial 2026

