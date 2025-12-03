Perú vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos?

Perú vs Colombia EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 diciembre por la fecha 2 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima), desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de RPP Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia en vivo por los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido entre Perú vs Colombia por los Juegos Bolivarianos se jugará este jueves 4 de diciembre en el Coliseo Dibós del distrito de San Borja. El recinto tiene capacidad para 4600 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia en vivo por los Juegos Bolivarianos 2025?



En Perú , el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m. En Bolivia, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Colombia comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Perú vs Colombia en vivo?



El partido entre Perú vs Colombia por los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se podrá ver EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

¿Cómo conseguir entradas para ver el Perú vs Colombia?



Las entradas para el partido entre Perú vs Colombia por el vóley femenino de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.