Con arbitraje de Bruno Pérez: Portugal es el campeón del Mundial Sub 17 al derrotar 1-0 a Austria

Ya hay campeón en territorio asiático. Este jueves, Portugal se coronó como el nuevo monarca en el Mundial Sub 17 2025 que se jugó en Qatar con el 1-0 sobre a su par de Austria (gran final jugada en el Khalifa International Stadium ubicado en Doha).

No todo quedó allí porque también hubo presencia peruana en lo que fue la victoria de la Selección de Portugal de la categoría. Resulta que el árbitro Bruno Pérez fue el encargado de dirigir el cotejo en el que los lusos obtuvieron el título en territorio qatarí.

Pérez, a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, tuvo un buen desempeño y dirigió sin problemas este importante enfrentamiento por una final FIFA.

Anisio Cabral y el gol para el seleccionado portugués. | Fuente: D Sports

La final del Mundial Sub 17 con Bruno Pérez

A los 32 minutos del primer tiempo, el delantero Anisio Cabral abrió el marcador para el conjunto luso. Recibió un pase de parte de Duarte Cunha y celebró.

Sin embargo, el tanto se mantuvo en suspenso ya que el mismo tuvo que ser revisado por el referí en el VAR por supuesto fuera de juego.

Es así que Bruno Pérez fue a ver las imágenes y en la misma determinó el 1-0 a favor de Portugal. Luego hubo más jugadas de peligro, aunque estas no se concretaron en gol.

Hay que tener en cuenta que esta fue la primera vez que un árbitro peruano tuvo presencia en una final de un certamen FIFA en cualquiera de sus categorías.

No todo quedó allí ya que el referí en mención tuvo como asistentes a los también peruanos Leonar Soto y José Castillo. También lo acompañó el belga Jasper Vergoote (cuarto árbitro) y Michele Seeldrayers (Bélgica) estuvo como reserva.