En la mira de Universitario: ¿quiénes son los jugadores extranjeros que interesan en la 'U' para el 2026?

Universitario ya es el tricampeón del fútbol peruano y a poco del final de la presente temporada 2025 es que su dirigencia y comando técnico planifica el año 2026.
Así, dos son los nombres que aparecen en escena para reforzar a Universitario de Deportes de cara a la próxima campaña. RPP pudo conocer que en la 'U' se han interesado en contar con los servicios del volante ofensivo uruguayo Gonzalo Napoli, quien a lo largo del año ha jugado en el Liverpool FC de su país.
Napoli del gusto del comando técnico y la dirigencia, además que el contrato con su actual elenco vence a fin de temporada. De momento, no hay negociaciones con la directiva de Universitario.