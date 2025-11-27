En la mira de Universitario: ¿quiénes son los jugadores extranjeros que interesan en la 'U' para el 2026?

Gonzalo Napoli también tiene pasado en el León mexicano. | Fuente: Club León

Napoli y Palavecino suenan en Universitario

En tanto, otro futbolista que es del gusto de las altas esferas del actual campeón de la liga peruana de primera división es Matías Palavecino, mediocampista de 27 años y quien se desempeña en el Coquimbo Unido, nuevo campeón chileno.

Ha sido uno de los jugadores destacados en el plantel del cuadro del vecino país del sur y RPP pudo saber que incluso el gusto de la tienda crema va desde que estaba Manuel Barreto como gerente deportivo.

Es zurdo y, al igual que Napoli, no se han dado negociaciones entre Universitario y el jugador en mención.

De otro lado, está la idea en la dirigencia merengue que regrese el portero Diego Romero procedente de Banfield, además de confirmarse la continuidad del arquero Miguel Vargas. Sebastián Britos tiene muy complicado seguir en el club.

El plan de Universitario para el 2026

El plantel de Universitario entrenará hasta este viernes en la sede de Campo Mar U, ubicada en el distrito limeño de Lurín.

Luego, los jugadores tendrán descanso por todo el mes de diciembre y volverá a trabajar el 2 de enero, fecha pactada para el inicio de la pretemporada bajo las órdenes del entrenador charrúa Jorge Fossati. Le apuntan al tetracampeonato.