Hecho histórico para el arbitraje peruano: Bruno Pérez dirigirá la gran final del Mundial Sub 17 2025

Este jueves 27 de noviembre (11:00 a.m. hora peruana) está agendada la gran final del Mundial Sub 17 2025 en territorio qatarí. Jugarán Austria y Portugal, y habrá presencia peruana en el partido.

Resulta que RPP pudo conocer que el árbitro peruano Bruno Pérez será el referí principal de la gran final del Mundial Sub 17, programada en el Khalifa International Stadium ubicado en Doha. Fue designado por la Comisión de Árbitros de la FIFA para impartir justicia en el campeonato que está a poco de terminar en el continente asiático.

Bruno Pérez es un árbitro de amplia experiencia en la liga peruana de primera división y también tiene presencia en torneos Conmebol a lo largo de su carrera profesional.

Two spots in the Final are on the line... 🏆#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2025

Esta será la primera vez que un árbitro peruano tendrá presencia en una final de un certamen FIFA en cualquiera de sus categorías.

No todo quedará allí ya que el referí en mención tendrá como asistentes a los también peruanos Leonar Soto y José Castillo.

Además, hay que tener en cuenta que el equipo de Bruno Pérez, para lo que será la final del Mundial Sub 17, también lo componen el belga Jasper Vergoote (cuarto árbitro). Michele Seeldrayers (Bélgica) estará como reserva.

De otro lado, pasando a lo que fueron las semifinales, Austria derrotó 2-0 a su par de Italia gracias a un doblete obra de Johannes Moser a los 57' y 90'+3. Por su parte, la Selección de Portugal dejó en el camino a su par brasilero al empatar a cero en el tiempo reglamentario e imponerse 6-5 en la tanda de penales.