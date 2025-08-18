Franco Velazco, administrador de Universitario, arremetió contra la Liga1: "Cuidado con disfrazar intereses particulares"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes no pudo volver al triunfo ante Sport Huancayo en los 3,250 metros de altitud. Con un gol de Alex Valera y el posterior tanto de Javier Sanguinetti, el compromiso del Torneo Clausura 2025 terminó igualado 1-1. En este compromiso no faltó la polémica, ya que desde el cuadro reclamaron por una decisión del VAR.



En los primeros minutos del segundo tiempo, Valera anotó el segundo tanto de la 'U', pero tras la revisión, la acción fue anulada por el árbitro Pablo López, que determinó una posición adelantada del ecuatoriano José Carabalí en una jugada previa.

Horas después del pitazo final en el IPD Huancayo, el administrador crema Franco Velazco arremetió contra la organización de la Liga1.

“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el mal uso de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc", escribió en su cuenta X (exTwitter).

"¿Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”, agregó Velazco.

Universitario sumó 14 puntos y se ubica en la tercera posición del Torneo Clausura.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario en Liga1?

El partido está programado para el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Alianza en vivo y online?

El partido de Universitario ante Alianza será transmitido por Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.