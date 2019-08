El jugador de Barcelona habló sobre Neymar. | Fuente: Composición - AFP

Gerard Piqué, jugador de Barcelona, aseguró que al equipo le gustaría que Neymar regresara al Camp Nou, pero que no depende de ellos. El defensa central tuvo una entrevista en La 1 de Televisión Española.

"Claro que nos gustaría que estuviera y que volviera, pero es algo que no podemos controlar. Lo dejamos en manos de los que deciden y a partir de ahí veremos en los próximos días los acontecimientos", afirmó el español.

Sobre la actutid de Neymar en los últimos días, claves en su fichaje, Piqué señaló que el brasileño meditó antes de actuar. "Él seguro que ha pensado durante estos días en hacer todo lo correcto en cada momento", declaró al medio ibérico.

Asimismo, sobre la posibilidad que se concrete el fichaje, Gerard Piqué prefirió no dar una respuesta concreta. "No me lo jugaría todo por ninguna de las dos opciones. Puede pasar de todo", finalizó el defensa.