Neymar aprueba la llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil: "Nos va a enseñar mucho"

Brasil es la selección más ganadora en la historia de la Copa del Mundo. Es la única pentacampeona con jugadores de la talla del 'Rey Pelé', Garrincha, Tostao, Romario, Rivaldo, Ronaldo Nazario, Cafú, entre otros. Sin embargo, actualmente arrastra una sequía de triunfos, ya que su último título mundial data de Japón-Corea 2002. Así en el país de la samba, que también es considerado el país del fútbol, cuentan las horas que se selle la llegada de un seleccionador de jerarquía.

Después de un nuevo fracaso en el Mundial Qatar 2022, la Confederación Brasil de Fútbol (CBF) apostó a lo grande y decidió que el italiano Carlo Ancelotti sea su próximo seleccionador. Según O Globo, llegará a tierras brasileñas en 2024 debido que cumplirá su contrato con el Real Madrid.

Eso no es impedimento para que jugadores de la 'Canarinha' ya hablen de su presencia en el banquillo. En esta ocasión el turno fue para Neymar que ya dio el visto bueno a 'Carletto'. "Brasil tendrá la oportunidad de tener un técnico extranjero, y Ancelotti es un tipo que lo ha ganado todo. Entonces, seguro que nos va a enseñar mucho", indicó en entrevista al canal Bandsports.

Rodrygo también quiere a Ancelotti

Ancelotti no solo cuenta con el respaldo de Neymar. Rodrygo Goes, a quien dirige en Real Madrid, también lo llenó de elogios y considera que su aporte será muy importante en la Selección de Brasil



"Sé que es el plan A de la selección, el presidente quiere contar con él y los jugadores también lo queremos. Para mí, para Vini, para Militão... ya lo conocemos, conocemos su grandeza. Tenerlo en el equipo será muy importante. Pero aún no hay nada confirmado. Esperamos que cuando acabe contrato se sume a la selección”, sostuvo.

Carlo Ancelotti es el entrenador de Rodrygo en Real Madrid. | Fuente: AFP

Ancelotti en la Selección de Brasil

Carlo Ancelotti es una leyenda en el fútbol mundial. El italiano de 64 años ganó LaLiga con Real Madrid en la temporada 2021-22 y así se convirtió en el primer entrenador de la historia que conquista el título en los 5 grandes campeonatos: España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia.

Con esta gran trayectoria, Ancelotti se ha ganado la aprobación de cracks mundiales. El arquero de Manchester City señaló hace unos meses que conversó con los jugadores brasileños de Real Madrid sobre 'Carletto'.

"Por lo menos, lo que me dijeron sobre él es que es un entrenador excepcional y que le gusta a todos los del grupo (los jugadores del Real). Se trata de una persona con una carrera muy victoriosa y basta con mirar su currículo", indicó.

También, Vinicius Junior se pronunció sobre Ancelotti, aunque destacó que tiene sentimientos encontrados al respecto.

"Para mí es difícil hablar sobre este asunto porque si le tengo en la selección, no lo voy a tener en el Real Madrid, y si le tengo en el Madrid, no lo voy a tener en la selección", expresó.

Hay que indicar, que el exentrenador de PSG, Bayern, Milan y Chelsea actualmente dirige a Vinicius, Rodrygo y Militao en el club más ganador de la Champions League.

Ancelotti y Vinicius ganaron la Champions en 2022. | Fuente: AFP

