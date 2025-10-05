Octavos de final del Mundial Sub 20: clasificados, llaves y horarios de los partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No sirve perder. Este martes 7 de octubre arrancan los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. Luego de una fase de grupos con varias sorpresas, los 16 mejores equipos de la categoría ahora pelearán por llegar al partido final y alzarse con el título.

En el llamado grupo de la muerte, Marruecos dio la gran sorpresa al quedar primero, por encima de México, España y Brasil, que quedó eliminado del torneo.

La otra gran sorpresa ha sido Paraguay, que quedó segundo en el grupo B, superando a Corea del Sur, que se proyectaba como uno de los principales protagonistas del torneo.

Conoce, a continuación, los equipos clasificados a octavos de final y llaves confirmadas.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

Las selecciones clasificadas —hasta el momento— a los octavos de final del Mundial Sub 20 son los siguientes:

Chile

México

Ucrania

Argentina

Paraguay

Japón

Italia

Marruecos

Se va llenando el cuadro de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de Chile. 🏆👀#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 5, 2025

Fechas y horarios de los partidos de los octavos de final del Mundial Sub 20 2025

Martes 7 de octubre

Chile vs México

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Elías Figueroa

Ucrania vs Por definir

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Elías Figueroa

Miércoles 8 de octubre

Por definir vs Por definir

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Fiscal de Talca

Argentina vs Por definir

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Paraguay vs Por definir

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Fiscal de Talca

Japón vs Por Definir

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Jueves 9 de octubre

Por definir vs Italia

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Teniente de Rancagua

Marruecos vs Por definir

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Teniente de Rancagua

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

En Perú y en Sudamérica, los octavos de final del Mundial Sub 20 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.

