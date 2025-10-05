Octavos de final del Mundial Sub 20: clasificados, llaves y horarios de los partidos

Conoce los equipos clasificados y las llaves confirmadas de los octavos de final del Mundial Sub 20.
No sirve perder. Este martes 7 de octubre arrancan los octavos de final del Mundial Sub 20 2025. Luego de una fase de grupos con varias sorpresas, los 16 mejores equipos de la categoría ahora pelearán por llegar al partido final y alzarse con el título.
En el llamado grupo de la muerte, Marruecos dio la gran sorpresa al quedar primero, por encima de México, España y Brasil, que quedó eliminado del torneo.
La otra gran sorpresa ha sido Paraguay, que quedó segundo en el grupo B, superando a Corea del Sur, que se proyectaba como uno de los principales protagonistas del torneo.
Conoce, a continuación, los equipos clasificados a octavos de final y llaves confirmadas.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?
Las selecciones clasificadas —hasta el momento— a los octavos de final del Mundial Sub 20 son los siguientes:
- Chile
- México
- Ucrania
- Argentina
- Paraguay
- Japón
- Italia
- Marruecos
Fechas y horarios de los partidos de los octavos de final del Mundial Sub 20 2025
Martes 7 de octubre
Chile vs México
- Hora: 2:30 p.m.
- Estadio: Elías Figueroa
Ucrania vs Por definir
- Hora: 6:30 p.m.
- Estadio: Elías Figueroa
Miércoles 8 de octubre
Por definir vs Por definir
- Hora: 2:30 p.m.
- Estadio: Fiscal de Talca
Argentina vs Por definir
- Hora: 2:30 p.m.
- Estadio: Nacional de Santiago
Paraguay vs Por definir
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Fiscal de Talca
Japón vs Por Definir
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Nacional de Santiago
Jueves 9 de octubre
Por definir vs Italia
- Hora: 2:30 p.m.
- Estadio: Teniente de Rancagua
Marruecos vs Por definir
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Teniente de Rancagua
¿Dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?
En Perú y en Sudamérica, los octavos de final del Mundial Sub 20 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.