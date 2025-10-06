España vs Ucrania EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20?

España vs Ucrania EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs Ucrania EN VIVO: se enfrentan este martes 7 de octubre por los octavos de final del Mundial Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Teledeportes, DSports, RTVE Play, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

España vs Ucrania: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



España llega a los octavos de final del Mundial Sub 20 tras quedar tercero en el grupo C con cuatro unidades. Ucrania, en tanto, llega a esta instancia tras quedar primero en el grupo B con siete puntos.

¿Cuándo y dónde juega España vs Ucrania en vivo en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



El partido entre España vs Ucrania por los octavos de final del Mundial Sub 20 se disputará este martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa. El recinto tiene capacidad para 20 757 espectadores.

¿A qué hora juegan España vs Ucrania en vivo en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido España vs Ucrania comienza a las 2:30 p.m.

, el partido España vs Ucrania comienza a las 2:30 p.m. En España , el partido España vs Ucrania comienza a las 9:30 p.m.

, el partido España vs Ucrania comienza a las 9:30 p.m. En Chile , el partido España vs Ucrania comienza a las 3:30 p.m.

, el partido España vs Ucrania comienza a las 3:30 p.m. En Ecuador, el partido España vs Ucrania comienza a las 2:30 p.m.

En Colombia, el partido España vs Ucrania comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido España vs Ucrania comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido España vs Ucrania comienza a las 3:30 p.m.

En Brasil, el partido España vs Ucrania comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido España vs Ucrania comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido España vs Ucrania comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido España vs Ucrania comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido España vs Ucrania comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido España vs Ucrania comienza a las 3:30 p.m.

¿Qué canal transmite el España vs Ucrania en vivo por TV por el Mundial Sub 20?



El partido entre España vs Ucrania por el Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Teledeportes y DSports. Vía streaming, será transmitido por RTVE Play, DGO y FIFA+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

España vs Ucrania: alineaciones posibles del Mundial Sub 20



España: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Julio Díaz; Thiago Pitarch, Rodrigo Mendoza; Pablo García, Rayane Belaid, Jan Virgili; Iker Bravo.

Ucrania: Vladyslav Krapyvtsov; Oleksii Gusev, Maksym Melnychenko, Vladyslav Kysil, Vitalii Katrych; Kristian Shevchenko, Daniil Vashchenko, Danylo Krevsun, Kyrylo Dihtyar; Artur Shakh y Oleksandr Pyshchur.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis