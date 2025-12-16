Últimas Noticias
Con la bandera peruana: Corinthians recordó el título del Mundial de Clubes 2012 y el gol de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero jugó del 2012 al 2015.
Paolo Guerrero jugó del 2012 al 2015. | Fuente: Corinthians
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Corinthians ganó 1-0 a Chelsea con un gol de Paolo Guerrero, que fue figura en la final del Mundial de Clubes 2012.

Hace 13 años, Corinthians sacudió el Estadio Internacional de Yokohama (Japón) tras vencer por 1-0 a favorito Chelsea, en la final del Mundial de Clubes. El gol del 'Timao' lo anotó el delantero peruano Paolo Guerrero.

En el minuto 69, Corinthians llegó con peligro al arco de los 'blues', y tras un rebote, Guerrero apareció en el corazón del área inglesa para anotar con golpe de cabeza. Su impresionante salto dejó sin reacción a David Luis y compañía.

Tras el tanto, el Chelsea atacó con desesperación, pero el arquero Cassio ahogó el grito de gol de Chelsea con una actuación para el recuerdo.

El equipo brasileño, que entonces dirigía Tite, es el último equipo sudamericano en quedarse con el Mundial de Clubes.

A propósito de esta conquista, Corinthians destacó los 13 años de este triunfazo sudamericano ante un equipo lleno de estrellas como Eden Hazard, Frank Lampard y Fernando Torres, entre otros.

"13 años desde que los corintios se convertían en campeones del mundo. En Yokohama y para más de 68.000 personas, en su mayoría corintios", señaló.

"Timao pintó el mundo blanco y negro y se coronó de nuevo campeón del mundo de clubes", culminó.

