¡Fuera de control! Paolo Guerrero tuvo fuerte discusión con un hincha en plena tanda de penales [VIDEO]

Paolo Guerrero fue titular en el Alianza Lima ante Sporting Cristal, anotó un gol, pero no sirvió para que los íntimos derroten al elenco celeste en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sucede que, con la caída, Alianza Lima irá a la Copa Libertadores 2026 como Perú 4. Los ánimos no son los mejores en el cuadro de La Victoria y así lo evidenció el mismo Paolo Guerrero en la tanda de penales en Matute frente a los rimenses.

Y es que Guerrero tuvo una fuerte discusión con un hincha, cerca a la tribuna Occidente, en plena tanda de penales. El delantero peruano, según imágenes compartidas en redes sociales como Facebook y X, estuvo totalmente descontrolado.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Así fue la discusión con Paolo Guerrero como protagonista. | Fuente: X

Alianza y Paolo Guerrero no la pasan bien

En el clip, se observa que el internacional con la Selección Peruana tuvo que ser contenido en el banco de suplentes por Pablo Ceppelini.

Cerca del 'Depredador' también estaban Alan Cantero y Ricardo Lagos. Fernando Gaibor, por su parte, no entendía lo que pasaba al borde de la cancha.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero (c) y Eryc Castillo.

En tanto, los celestes -dirigidos por el brasilero Paulo Autuori- salieron con Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell (c), Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

La Liga1 terminó para Alianza Lima

Sporting Cristal jugará ahora ante Cusco FC el 10 y 14 de diciembre por el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que Alianza Lima volverá a la Fase 1 de la competición continental.

El cotejo, para Alianza Lima, significó además el último partido de Hernán Barcos, quien no seguirá en la institución victoriana para el próximo año. La dirigencia íntima optó por no renovarle contrato al delantero argentino-peruano, quien en abril del 2026 cumplirá 42 años de edad.