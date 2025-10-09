Paraguay vs Japón EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA?

Paraguay vs Japón EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso por fecha FIFA.

Paraguay vs Japón EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el Panasonic Stadium Suita de la ciudad de Osaka, desde las 5:20 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Japón en vivo en el amistoso de fecha FIFA?



El partido Paraguay vs Japón se disputará este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita de la ciudad de Osaka. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Japón en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



En Perú , el partido Paraguay vs Japón comienza a las 5:30 a.m.

, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 5:30 a.m. En Paraguay , el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 a.m.

, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 a.m. En Japón , el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 5:30 a.m.

En Ecuador, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 5:30 a.m.

En Bolivia, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 6:30 a.m.

En Venezuela, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 6:30 a.m.

En Argentina, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 a.m.

En Brasil, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 a.m.

En Chile, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 a.m.

En Uruguay, el partido Paraguay vs Japón comienza a las 7:30 a.m.

En México (CDMX), el partido Paraguay vs Japón comienza a las 4:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Paraguay vs Japón comienza a las 6:30 a.m.

¿Dónde ver el Paraguay vs Japón en vivo por TV y streaming?



El partido Paraguay vs Japón se podrá ver EN VIVO por TV a través de Tigo Sports. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Paraguay vs Japón: alineaciones posibles

Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ángel Romero; Antonio Romero y Ronaldo Martínez.

Japón: Keisuke Osako; Hiroki Sekine, Hayato Araki, Yūto Nagatomo; Henry Heroki Mochizuki, Kaishū Sano, Joel Chima Fujita, Daizen Maeda; Junya Ito, Koki Ogawa, Yuito Suzuki.

