Partidos de hoy, sábado 18 de diciembre del 2021 | Fuente: River Plate

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre River Plate vs. Colón por el Trofeo de Campeones. Entérate aquí de toda la información de LaLiga y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de diciembre de 2021: horario y guía de canales

Bundesliga – Alemania:

09:30 a.m. Bochum vs. Union Berlin – STAR+

09:30 a.m. Greuther Fürth vs. Augsburg – STAR+

09:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 – STAR+, ESPN 4

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld – STAR+

09:30 a.m. Hoffenheim vs. Borussia M’gladbach – STAR+

12:30 p.m. Hertha BSC vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN

LaLiga Santander – España:

08:00 a.m. Rayo Vallecano vs. Deportivo Alavés – ESPN 2

10:15 a.m. Real Sociedad vs. Villarreal – ESPN 2

12:30 p.m. Barcelona vs. Elche – DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Sevilla vs. Atlético Madrid – DirecTV Sports 610 y 1610

Premier League – Inglaterra:

10:00 a.m. Aston Villa vs. Burnley – STAR+

12:30 p.m. Leeds United vs. Arsenal – STAR+

Serie A – Italia:

09:00 a.m. Atalanta vs. AS Roma – STAR+

12:00 p.m. Bologna vs. Juventus – STAR+

2:45 p.m. Cagliari vs. Udinese – STAR+, ESPN 3

Trofeo de Campeones – Argentina:

7:10 p.m. River Plate vs. Colón – TNT Sports, FOX Sports Premium, STAR+

Liga de Portugal:

10:30 a.m. CD Tondela vs. Pacos de Ferreira – Gol TV

3:30 p.m. Gil Vicente vs. Sporting Club – Gol TV

Primera B Metropolitana – Argentina:

3:00 p.m. Colegiales vs. Sacachispas – TyC Sports

Liga de Expansión MX – México:

10:10 p.m. Atlante vs. Tampico Madero - Claro Sports

Amistosos internacionales:

8:00 p.m. Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – TUDN y Univisión