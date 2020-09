Partidos de HOY, 19 de setiembre | Fuente: Andina

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo por la jornada 12 de la Liga 1 Movistar. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Premier League, Ligue 1, Liga MX, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 19 de setiembre de 2020: horario y guía de canales







Liga 1:

11:00 a.m. Municipal vs. Mannucci - Gol Perú

1:15 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Lima - Gol Perú

3:30 p.m. Cusco FC vs. Cienciano - Gol Perú

6:00 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Universidad - Gol Perú







Premier League:

06:30 a.m. Everton vs. West Bromwich

09:00 a.m. Leeds United vs. Fulham - ESPN 3

11:30 a.m. Manchester United vs. Crystal Palace - ESPN 2

2:00 p.m. Arsenal vs. West Ham

LaLiga Santander:

09:00 a.m. Villarreal vs. Eibar - DirecTV Sports 610 y 1610

11:30 a.m. Getafe vs. Osasuna

2:00 p.m. Celta de Vigo vs. Valencia





Ligue 1:

10:00 a.m. Lens vs. Girondis - DirecTV Sports 612 y 1612

2:00 p.m. Stade Reins vs. Mónaco - FOX Sports

Serie A:

11:00 a.m. Fiorentina vs. Torino

1:45 p.m. Verona vs. Roma





Bundesliga:

08:30 a.m. Colonia vs. Hoffenheim

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Bielefeld

08:30 a.m. Stuttgart vs. Friburgo

08:30 a.m. Unión Berlín vs. Augsburgo

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Hertha Berlín

11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Borussia M'Gladbach





Eredivisie:

09:30 a.m. AZ Alkmaar vs. PEC Zwolle

11:45 a.m. Vitesse vs. Sparta Rotterdam - ESPN 3

1:00 p.m. PVS vs. Emmen - FOX Sports 2





Liga PRO - Ecuador:

3:30 p.m. Orense vs. Aucas

6:00 p.m. Emelec vs. LDU Quito - GOL TV





MLS:

3:30 p.m. New England Revolution vs. New York City

6:00 p.m. Atlanta United vs. Inter Miami

6:30 p.m. DC United vs. Toronto

6:30 p.m. Orlando City vs. Chicago Fire

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps

9:30 p.m. San Josè Eartquakes vs. Portland Timbers





Liga MX:

5:00 p.m. Atlas vs. Pachuca

7:00 p.m. Tigres UANL vs. Querétaro

9:00 p.m. América vs. Chivas Guadalajara