Partidos de hoy, miércoles 1 de febrero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Al Ahly vs Auckland por Mundial de Clubes. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 1 de febrero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial de Clubes

2:00 p.m. Al Ahly vs Auckland City - DGO, DSports (610-619)

Resultados de hoy, EFL Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. Manchester United vs Nottingham - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, LaLiga

3:00 p.m. Real Betis vs Barcelona - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1

1:00 p.m. Nantes vs Marsella - Star+, ESPN 4

3:00 p.m. Lyons vs Stade Brestois - Star+, ESPN 3

3:00 p.m. Montpellier vs PSG - Star+

3:00 p.m. Rennes vs Strasbourg Alsace - Star+, TV5 Monde

3:00 pm. AS Monaco vs Auxerre - Star+

3:00 p.m. Lens vs Nice - Star+

Partidos de hoy, Copa Argentina

5:00 p.m. Huracán vs Yupanqui - TyC Sports Internacional

7:30 p.m. Defensa y Justicia vs Ituzaingó - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Copa de Alemania

12:00 m. RB Leipzig vs Hoffenheim - Star+

2:45 p.m. Mainz 05 vs Bayern - Star+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Copa de Bélgica

2:45 p.m. Saint Gilloise vs Antwerp - OneFootball, Star+

Partidos de hoy, Copa de Campeones

7:00 p.m. Aucas vs LDU Quito - Star

Partidos de hoy, Copa Italia

12:00 m. Fiorentina vs Torino - Star+

3:00 p.m. AS Roma vs US Cremonese - Star+

