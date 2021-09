Karim Benzema celebra con Eduardo Camavinga del Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Aston Villa por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Liga 1, Serie A, Campeonato Uruguayo, Bundesliga, Liga MX, Liga Pro y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado, 25 de setiembre de 2021: horario y guía de canales

Liga 1

11:00 a.m. UTC vs Ayacucho - Gol Perú

1:15 p.m. Carlos A. Mannucci vs Cienciano - Gol Perú

3:30 p.m. Alianza Atlético vs Alianza Lima - Gol Perú



LaLiga

7:00 a.m. Alavés vs Atlético Madrid - DirecTV Sports

9:15 p.m. Valencia vs Athletic Club - Star+

11:30 a.m. Sevilla FC vs Espanyol - Star+

2:00 p.m. Real Madrid vs Villarreal - DirecTV Sports

Premier League

6:30 a.m. Manchester United vs Aston Villa - Star+

6:30 a.m. Chelsea vs Manchester City - Star+, ESPN

9:00 a.m. Everton vs Norwich - Star+

9:00 a.m. Leeds United vs West Ham - Star+, ESPN

9:00 a.m. Leicester City vs Burnley - Star+

9:00 a.m. Watford vs Newcastle - Star+

11:30 a.m. Brentford vs Liverpool - Star+

Serie A

8:00 a.m. Spezia Calcio vs AC Milan - Star+, ESPN 3

11:00 a.m. Inter de Milan vs Atalanta - Star+, ESPN

1:45 p.m. Genoa vs Hellas Verona - Star+





Serie B Italia

7:00 a.m. Ascoli vs Brescia - Footters

7:00 a.m. Cittadella vs US Lecce - Footters

7:00 a.m. Como vs Benevento - Footters

7:00 a.m. Monza vs Pordenone - Footters

9:15 a.m. Reggina 1914 vs Frosinone - Footters

11:30 a.m. Cosenza vs Crotone - Footters

Bundesliga

8:30 a.m. Bayer Leverkusen vs Mainz 05 - Star+, ESPN 2

8:30 a.m. Hoffenheim vs VFL Wolfsburg - Star+

8:30 a.m. Eintracht vs FC Koln - Star+

8:30 a.m. RB Leipzig vs Hertha Berlin - Star+

11:30 a.m. Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund - Star+

Ligue 1

2:00 p.m. PSG vs Montpellier - Star+

Campeonato Uruguayo

11:15 a.m River Plate M vs Deportivo Maldonado - GolTV Play

1:30 p.m. Cerro Largo vs Liverpool FC - GolTV Play

4:30 p.m. Sud América vs Nacional - GolTV Play

Liga Colombiana

6:05 p.m. Atlético Nacional vs Deportivo Pasto - RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. Bucaramanga vs América de Cali - RCN Nuestra Tele

Liga Futve

3:00 p.m. Zulia vs Estudiantes Merida - GolTV Play

5:15 p.m. Caracas vs Metropolitanos - GolTV Play

Liga MX

7:00 p.m. Tigres UANL vs Pumas UNAM - DirecTV Sports

9:00 p.m. América vs Chicas Guadalajara - - DirecTV Sports

Liga Pro Ecuador

3:00 p.m. Muschuc Runa vs Orense SC - GolTV Play

5:30 p.m. Guayaquil City vs 9 de octubre - GolTV Play

8:00 p.m. Manta FC vs LDU - GolTV Play, GolTV

Liga Profesional Argentina

11:30 a.m. Aldosivi vs Gimnasia LP - TyC Sports Internacional

1:45 p.m. Arsenal Sarandí vs Lanús - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

1:45 pm. Talleres Córdoba vs Rosario Central - TyC Sports Internacional

4:00 p.m. Banfield vs Atlético Tucumán - Star+

6:15 p.m. Central Córdoa vs River Plate - ESPN, Star+, Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

Serie A Brasil

3:00 p.m. Ceara vs Chapecoense - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

5:00 p.m. Corinthians vs Palmeiras - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

7:00 p.m. Sao Paulo vs Atlético Mineiro - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)