Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca vs Talleres por la Copa Argentina. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Champions League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 8 de diciembre de diembre de 2021: horario y guía de canales

Champions League

12:45 p.m. Juventus vs. Malmö FF - Star+, ESPN

12:45 p.m. Zenit vs. Chelsea - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Benfica vs. Dinamo - Star+

3:00 p.m. Atalanta vs. Villarreal - Star+, ESPN 4

3:00 p.m. Wolfsburgo vs. Lille - Star+

3:00 p.m. RB Salzburgo vs. Sevilla - Star+, ESPN EXTRA

3:00 p.m. Manchester United vs. Young Boys - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Bayern Múnich vs. FC Barcelona - Star+, ESPN

Copa Argentina

7:10 p.m. Boca Juniors vs Talleres - TyC Sports Internacional

Amistoso internacional

10:05 p.m. México vs Chile - TUDN, Chilevisión, TNT Sports

Liga Expansión MX

7:30 p.m. TM Fútbol Club vs Dorados de Sinaloa - Marca Claro (YouTube), Claro Sports