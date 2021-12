Kylian Mbappe estará en el PSG vs Club Brujas | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCOIS LO PRESTI

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs Club Brujas por la Champions League Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Liga Profesional de Fútbol y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 7 de diciembre de 2021: horario y guía de canales

Champions League

12:45 p.m. RB Leipzig vs. Manchester City - Star+, ESPN 2

12:45 p.m. PSG vs. Club Brujas - Star+, ESPN

3:00 p.m. Ajax vs. Sporting Lisboa - Star+, ESPN EXTRA

3:00 p.m. Porto vs. Atlético Madrid - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. Real Madrid vs. Inter de Milán - Star+, ESPN

3:00 p.m. AC Milan vs. Liverpool - Star+, ESPN 4

3:00 p.m. Shakhtar vs. Sheriff - Star+

3:00 p.m. B. Dortmund vs. Besiktas - Star+

FIFA Copa Árabe

10:00 a.m. Marruecos vs Arabia Saudí - FIFA TV

10:00 a.m. Jordania vs Palestina - FIFA TV

2:00 p.m. Argelia vs Egipto - FIFA TV, DirecTV Sports

2:00 p.m. Líbano vs Sudán - FIFA TV

Indian Super League

9:00 am. East Bengals vs FC Goa - One Football