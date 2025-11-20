De héroe a villano: Neymar anotó en Santos, provocó un penal y el 'Peixe' está cerca del descenso en el Brasileirao [VIDEO]

Santos, con Neymar como principal figura, no la pasa bien en la recta final del Brasileirao 2025 ya que pelea por no descender a la segunda división.

El último miércoles, el Santos recibió a Mirassol y no pudo obtener un buen resultado. Sucede que si bien Neymar fue protagonista, tuvo una de cal y otro de arena ya que anotó el parcial 1-0 de su conjunto y después provocó el penal para la igualdad visitante.

Tan solo a los 4 minutos del primer tiempo es que Neymar abrió la cuenta para el 'Peixe'. Recibió un pase largo y rompió la trampa del fuera de juego, con lo que fue solo a la portería rival.

Neymar no tuvo un buen desempeño frente al Mirassol. | Fuente: Globo Esporte

Neymar no la pasa bien en Santos

Así, el excrack del Barcelona y el PSG definió a placer para poner por encima a su equipo en condición de local.

Sin embargo, el internacional con la Selección de Brasil fue de más a menos. Cometió un claro penal a los 61 y ello hizo que llegue el empate de la tienda visitante.

Reinaldo Manoel da Silva se puso frente al balón y con un certero tiro puso tablas frente al Santos. Hubo chances luego para ambos equipos, pero no estuvieron finos en los metros finales.

Este resultado hace que el cuadro de Neymar, que tiene como director técnico a Juan Pablo Vojvoda, se quede con 37 puntos en el decimosexto lugar, de 20 cuadros, a solo cuatro jornadas del final del campeonato. Los últimos cuatro clubes bajan a segunda división y el que le sigue es el Vitória con 36.

Es así que 'Ney' y compañía están en la obligación de sumar la mayor cantidad de puntaje posible en sus próximos duelos en el Brasilerao contra Internacional de Porto Alegre, Sport Recife, Juventude y Cruzeiro.