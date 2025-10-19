Liga 1: Sport Huancayo recibirá a Alianza Lima por la fecha 15

Te contamos la previa del duelo Sport Huancayo vs Alianza Lima, que se enfrentarán en el estadio Huancayo mañana a las 13:15 horas. Edwin Ordoñez Medina será el árbitro del partido.

Sport Huancayo y Alianza Lima se medirán mañana a las 13:15 horas. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Huancayo.

Así llegan Sport Huancayo y Alianza Lima

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Sport Boys. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Sport Boys. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Edwin Ordoñez Medina.

Fecha y rival de Sport Huancayo en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 16: vs Melgar: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Alianza Lima en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Melgar: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Los Chankas: 5 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

