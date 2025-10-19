Liga 1: Sport Huancayo recibirá a Alianza Lima por la fecha 15

Te contamos la previa del duelo Sport Huancayo vs Alianza Lima, que se enfrentarán en el estadio Huancayo mañana a las 13:15 horas. Edwin Ordoñez Medina será el árbitro del partido.
Sport Huancayo y Alianza Lima se medirán mañana a las 13:15 horas. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Huancayo.
Así llegan Sport Huancayo y Alianza Lima
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1
Sport Huancayo no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Sport Boys. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 10.
Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1
Alianza Lima llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Sport Boys. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 6.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Edwin Ordoñez Medina.
Fecha y rival de Sport Huancayo en el próximo partido de la Liga 1
- Fecha 16: vs Melgar: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Alianza Lima en el próximo partido de la Liga 1
- Fecha 17: vs Melgar: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Los Chankas: 5 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Sport Huancayo y Alianza Lima, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:15 horas
- Colombia y Perú: 13:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:15 horas
- Venezuela: 14:15 horas