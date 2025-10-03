Perú vs Chile: ¿cuándo juegan, horarios y canales de TV para ver el amistoso en fecha FIFA en Santiago?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, tendrá su primera prueba de fuego en el amistoso internacional al frente a Chile, que jugará de local con un equipo repleto de jugadores que militan en el extranjero.

En cambio, la base del combinado nacional es de los clubes de la Liga1. La idea es dar rodaje a jugadores que están llamados a ser protagonistas en los próximos años en la Selección Peruana.

Perú vs Chile: ¿Cuándo y dónde juegan en amistoso por la fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo en amistoso por la fecha FIFA?

En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m. En España , el partido Perú vs Chile comienza a las 1:00 a.m. (Sábado 11 de octubre)

, el partido Perú vs Chile comienza a las 1:00 a.m. (Sábado 11 de octubre) En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:0 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:00 p.m.

¡𝗔 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗼! ⚽️



Presentamos la lista de convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para enfrentar a Chile 🇨🇱 el 10 de octubre en Santiago.



¿Qué canales pasan el amistoso Perú vs Chile en vivo en TV?

El partido de Perú vs Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Lista de convocados de Perú para el amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).