Partidos de hoy, Perú, jueves 14 de julio: horarios y resultados. | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Palmeiras vs. Sao Paulo por Copa do Brasil. Entérate aquí de toda la información de la Copa América Femenina y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy,jueves 14 de julio 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy,Copa América Femenina -Sudamérica



4:00 p.m. Paraguay vs. Bolivia -DirecTV Sports

7:00 p.m. Chile vs. Ecuador -DirecTV Sports

Partidos de hoy,Copa Do Brasil



6:00 p.m. Palmeiras vs. Sao Paulo -GolTV y Brasileirao Play

Partidos de hoy,Campeonato Uruguayo



5:00 p.m. Montevideo City Torque vs. Liverpool FC -Star+

Partidos de hoy,LigaBetPlay-Colombia

4:00 p.m. Águilas Doradas vs. Santa Fe -Win Sports

6:05 p.m. Medellín vs. Patriotas -Win Sports

8:10 p.m. Deportes Tolima vs. Deportivo Cali -Win Sports

Partidos de hoy,LigaFutVe-Venezuela



4:00 p.m. Madeira vs. Deportivo Lara -GolTV



6:15 p.m. Aragua vs. Monagas -GolTV



Partidos de hoy, Eurocopa Femenina -Europa



11:00 p.m. Italia vs. Islandia -Star+ y ESPN 2

2:00 p.m. Francia vs. Bélgica -Star+ y ESPN 2

Partidos de hoy, Liga Pro Serie B-Ecuador



7:00 p.m. América Quito vs. Imbabura -Star+

Partidos de hoy,Serie B -Brasil



4:30 p.m. Operário vs. Sport Recife -Brasileirao Play













