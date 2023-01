Partidos de hoy, Perú 15 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: EFE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Atlético Nacional por amistoso internacional. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 15 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Supercopa de España

2:00 p.m. Real Madrid vs FC Barcelona - Dsports (610-619), DGO



Partidos de hoy, Amistoso Internacional

11:00 a.m. Atlético Nacional vs Alianza Lima - DirecTV (610-619), DGO, WinSports

3:00 p.m. Melgar vs Deportivo Pasto - Facebook Watch.

4:00 p.m. Sporting Cristal vs Tolima - DSports (610-619), DGO

4:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Ñublense - www.passline.com

Partidos de hoy, LaLiga

8:00 a.m. Getafe vs Espanyol - Star+, ESPN 3

10:15 a.m. Almería vs Atlético Madrid - Star+, ESPN3



Partidos de hoy, Premier League

9:00 a.m. Newcastle vs Fulham - Star+, ESPN

9:00 a.m. Chelsea vs Crystal Palace - Star+

11:30 a.m. Tottenham vs Arsenal - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A

6:30 a.m. Sassuolo vs Lazio - Star+, ESPN

9:00 a.m. Torino vs Spezia Calcio - Star+

9:00 a.m. Udinese vs Bologna - Star+

12:00 m. Atalanta vs Salernitana - Star+, ESPN Extra

2:45 p.m. AS Roma vs Fiorentina - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Ligue 1

7:00 a.m. Lille vs Troyes - Star+, ESPN 2

11:05 a.m. AS Monaco vs AC Ajaccio - Star+

2:45 p.m. Rennes vs PSG - Star+, ESPN



Partidos de hoy, Eredivisie

8:30 a.m. Fortuna Sittard vs PSV Eindhoven - Star+

10:45 a.m. Groningen vs Feyenoord - Star+

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

8:00 a.m. Eibar vs Málaga - Star+

10:15 a.m. Mirandés vs Lugo - Star+

10:15 a.m. Burgos CF vs FC Andorra - DGO, Dsports (610-619)

