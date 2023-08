Partidos de hoy, miércoles 23 de agosto: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores, Sudamericana y Champions

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs. Racing Club por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 23 de agosto del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. Boca Juniors vs. Racing Club – STAR+, ESPN

7:30 p.m. Deportivo Pereira vs. Palmeiras – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. Botafogo vs. Defensa y Justicia – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Champions League – UEFA

2:00 p.m. SC Braga vs. Panathinaikos – STAR+, ESPN 2

2:00 p.m. Molde vs. Galatasaray – STAR+, ESPN 4

2:00 p.m. Maccabi Haifa vs. Young Boys – STAR+, ESPN 3





Partidos de hoy, Copa Argentina

12:10 p.m. Villa Mitre vs. Chaco For Ever – TyC Sports





Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

1:00 p.m. FC Carlos Stein vs. Juan Aurich – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play





Partidos de hoy, Liga MX, México

8:06 p.m. Pachuca vs. Cruz Azul – Claro Sports

10:00 p.m. Atletico San Luis vs. Club León – STAR+





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

9:30 p.m. Los Angeles FC vs. Colorado Rapids – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, US Open Cup – Estados Unidos

8:00 p.m. FC Cincinnati vs. Inter Miami – TyC Sports, TyC Sports Play

10:30 p.m. Houston Dynamo vs. Real Salt Lake – TyC Sports Play





