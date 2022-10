Partidos de hoy, Perú, lunes 24 de octubre | Fuente: Universitario

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Sport Huancayo por Liga1 Betsson Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 24 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Betsson

3:00 p.m. Atlético Grau vs Melgar - FPF Play

3:00 p.m. Binacional vs César Vallejo - Gol Perú

8:00 p.m. Universitario vs Sport Huancayo



Partidos de hoy, LaLiga

2:00 p.m. Celtan vs Getafe - Star+, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League

2:00 p.m. Wesh Ham vs Bournemouth - Star+

Partidos de hoy, Serie A

11:30 a.m. US Cremonese vs Sampdoria - Star+

1:45 p.m. Sassuolo vs Hellas Verona - Star+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

2:15 p.m. Boston River vs Montevideo Wanderers - Star+

2:15 p.m. Albion vs Deportivo Maldonado - Star+

Partidos de hoy, Serie B



1:30 p.m. Ascoli vs Cagliari - DirecTV Gol, DirecTV Sports

Partidos de hoy, Liga Profesional

1:30 p.m. Barracas Central vs Newell's Old Boys - Star+, AFA Play

2:30 p.m. Rosario Central vs Colón - TyC Sports Internacional

6:30 p.m. Tigre vs Arsenal Sarandí - AFA Play, Star+

6:30 p.m. Platense vs Lanús - TyC Sports Internacional, AFA Play.

Partidos de hoy, Brasileirao

6:00 p.m. Fortaleza SC vs Atlético Mineiro - Star+, Brasileirao Play