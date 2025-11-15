Unión Minas vs. ANBA: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la final de la Copa Perú 2025?

Unión Minas vs. ANBA Perú EN VIVO: se enfrentan el domingo 16 de noviembre en el estadio Hugo Sotil, en Villa El Salvador (Lima), desde las 2:30 p.m. (hora peruana) por la final única de la Copa Perú 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por DyJ Sports y FPF (YouTube). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El ‘fútbol macho’ tendrá un nuevo campeón. Desde Pasco, el Unión Minas, frente al ANBA Perú, el representante de Puno. Rivales para definir el título de la Copa Perú y al cuadro que logrará el ascenso para la Liga2 de la próxima temporada.

El ANBA Perú, animador de la Copa Perú en los últimos años, tiene la gran posibilidad de dar el salto al fútbol profesional tras sortear una semifinal ante el Juventud Huracán por penales, siendo clave el arque Job Angles.

El Unión Minas tiene su paso por la Primera División de Perú y ahora busca resurgir. El elenco de Pasco cayó por penales ante el ASA FC, pero la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado resolvió el reclamo sobre el conjunto de Chancay, por mala inscripción de dos futbolistas.

Mientras que el campeón asegura su lugar en la Liga2, el perdedor de la final jugará un repechaje con el subcampeón de la Liga3 (Estudiantil CNI) por un lugar en la Segunda División.

Unión Minas vs ANBA Perú: ¿Cómo llegan a la final de la Copa Perú 2025?

Unión Minas empató 1-1 con ASA FC en la semifinal, pero cayó 5-4 en la definición por penales. Por la mala inscripción de dos jugadores, Unión Minas avanzó a la final.

Por su lado, ANBA Perú empató 2-2 con Juventud Huracán en las ‘semis’ y resolviendo en los tiros desde el punto de penal se impuso por 4-3.

¿Cuándo y dónde juegan Unión Minas vs ANBA Perú EN VIVO por la final de la Copa Perú 2025?

El partido de Unión Minas ante el elenco de ANBA Perú está programado para el domingo 16 de noviembre en el Estadio Hugo Sotil Yerén (ex Iván Elías Moreno), en Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Unión Minas vs ANBA Perú EN VIVO por la final de la Copa Perú 2025?

En Perú , el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 2:30 p.m.

, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 2:30 p.m. En Colombia, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a la 1:30 p.m.

En España, el partido entre Unión Minas vs. ANBA Perú comienza a las 8:30 p.m.

¿Qué canales TV transmiten la final de Copa Perú 2025 EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú vía streaming por los canales de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y de DyJ Sports Plus. Todos los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

Unión Minas vs ANBA Perú: alineaciones posibles

Unión Minas: Diego López; Jeremy Escate, Mimzum Quina ©, Jean Collazos, Bryan Ormeño, Siles Martínez, Claudio García, Abad Bravo, Eduardo Chávez, Denis Alania y Jhamil Rupay.

ANBA Perú: Job Angles; Jostin Herrera, Diego Angles ©, Jorge Blanco, Said Ballesteros, Renny Luque, Jhan Cumbicus, Gabriel Turpo, Carlos Bellota, Iván Quispe y Alberto Vela.

Unión Minas vs ANBA Perú: precios de entradas para la final de Copa Perú 2025

Los precios de las entradas para la final de la Copa Perú 2025, disponibles en la plataforma Vaope, son los siguientes: