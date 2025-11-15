CD Moquegua vs. César Vallejo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la vuelta del repechaje final de Liga2?

CD Moquegua vs. César Vallejo EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de noviembre en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua, desde la 1:00 p.m. (hora peruana) por la vuelta del repechaje final de la Liga2. La transmisión del compromiso podrá seguirse por ATV , YouTube FPF y DyJ Sportss. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Se define al último equipo que se sumará a la Liga1 de la próxima temporada. Solo queda un lugar, que será para el vencedor del Repechaje Final en la Liga2 y la ventaja por ahora es del CD Moquegua.

En Trujillo se quedó con el triunfo el elenco sureño gracias al tanto de Diego Sánchez y el penal atajado por el portero Renzo Figueroa, una de las figuras en la campaña, a Joao Villamarín.

Así, en su casa el CD Moquegua quiere cerrar su ascenso ante un César Vallejo de ‘Chemo’ Del Solar, que a lo largo de toda la temporada no ha podido con el elenco que fue su filial hasta el año pasado.

CD Moquegua vs César Vallejo: ¿cómo llegan a la vuelta de los playoffs de Liga 2 2025?

El repechaje final de la Liga2 dejó en el partido de ida el triunfo 0-1 del CD Moquegua ante César Vallejo en Trujillo, gracias al gol de Diego Sánchez. En aquel partido fueron expulsados Alexander Succar y Kevin Ruiz.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO por la vuelta de los playoffs de Liga 2 2025?

El partido de CD Moquegua ante el elenco de César Vallejo está programado para el domingo 16 de noviembre en el Estadio 25 de Noviembre, en Moquegua. El recinto tiene capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO por la vuelta de los playoffs de Liga 2 2025?

En Perú , el partido entre FC Cajamarca vs. CD Moquegua comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el CD Moquegua vs César Vallejo EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por señal abierta mediante ATV. Vía streaming el encuentro va por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y DyJ Sports Plus. Todos los detalles y el minuto a minuto lo tendrás en RPP.pe.

CD Moquegua vs César Vallejo: alineaciones posibles

César Vallejo: Máximo Rabines; Eduardo Caballero, Fernando Da Rosa, Joel Quispe, Fernando Paiva, Alexis Rojas, Ángel Romero, Sebastián Cavero, Miguel Cornejo, Adrián Ascues y Danilo Carando ©.

CD Moquegua: Renzo Figueroa; Eros Montenegro, Kevin Moreno, José Granda ©, Jimmy Jiménez, Nicolás Chávez, Claudio Ramírez, José López, Diego Sánchez, Lucas Rodríguez; y Jefferson Collazos.

CD Moquegua vs César Vallejo: últimos resultados

09/11/2025 | César Vallejo 0-1 Moquegua – Final repechaje, ida

01/11/2025 | FC Cajamarca 2-0 Moquegua – Final Liga2, vuelta

26/10/2025 | Moquegua 2-1 FC Cajamarca – Final Liga2, ida