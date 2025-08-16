Partidos de hoy, domingo 17 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 17 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Ayacucho FC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este domingo 17 de agosto y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
12:00 p.m. | Sport Huancayo vs Universitario - L1 Max, L1 Play
3:00 p.m. | Melgar vs Ayacucho FC - L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Cusco FC vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
10:00 a.m. | Celta vs Getafe - ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Athletic Bilbao vs Sevilla - DGO
2:30 p.m. | Espanyol vs Atlético de Madrid - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
8:00 a.m. | Chelsea vs Crystal Palace - ESPN, Disney+
8:00 a.m. | Nottingham Forest vs Brentford - Disney+
10:30 a.m. | Manchester United vs Arsenal - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
8:00 a.m. | Stade Brest vs Lille - ESPN 3, Disney+
10:15 a.m. | Auxerre vs Lorient - Disney+
10:15 a.m. | Angers vs Paris FC - Disney+
10:15 a.m. | Metz vs Strasburgo - Disney+
1:45 p.m. | Nantes vs PSG - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
9:00 a.m. | River Plate vs Montevideo City - GolTV, Disney+
1:00 p.m. | Racing vs Defensor Sporting - Disney+
3:30 p.m. | Plaza Colonia vs CA Cerro - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Alemania
6:00 a.m. | FV Engers vs Eintracht Frankfurt - Disney+
8:30 a.m. | Jahn Resensburg vs Colonia - Disney+
8:30 a.m. | Lok Leipzig vs Schalke 04 - Disney+
8:30 a.m. | Atlas Delmenhorst vs Borussia Mönchengladbach - Disney+
11:00 a.m. | SSV Ulm 1846 vs SV Elversberg - Disney+
11:00 a.m. | Hallescher vs Ausburgo - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Italia
11:00 a.m. | Monza vs Frosinone - DSports 4, DGO
11:30 a.m. | Parma vs Pescara - DSports+, DGO
1:45 p.m. | Cesena vs Pisa - DSports 4, DGO
2:15 p.m. | Milan vs Bari - DSports DGO
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
5:15 a.m. | Go Ahead Eagles vs Ajax - ESPN, Disney+
7:30 a.m. | Twente vs PSV - Disney+
Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica
6:30 a.m. | FCV Dender vs Anderlecht - DAZN
Partidos de hoy, Segunda División - España
10:00 a.m. | Real Sociedad vs Zaragoza - DSports 9, DGO
12:30 p.m. | Cádiz vs Mirandés - Disney+
2:30 p.m. | Huesca vs Leganés - Disney+
2:30 p.m. | Las Palmas vs Andorra - DSports 9, DGO
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
6:10 p.m. | Tolima v Millonarios - RCN, Win Sports YouTube
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
12:00 p.m. | Santa Clara vs Moreirense - GolTV, GolTV Play
2:30 p.m. | Sporting vs Arouca - GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
1:00 p.m. | LDU vs Manta - El Canal del Fútbol
3:30 p.m. | Técnico Universitario vs Emelec - El Canal del Fútbol
6:00 p.m. | Barcelona vs Macará - El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos
4:00 p.m. | New York City vs Nashville - Apple TV
6:00 p.m. | San Jose vs San Diego - Apple TV, TNT
8:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo - Apple TV
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
12:00 p.m. | Gimnasia vs Lanús - TyC Sports
12:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Newells - Disney+
2:15 p.m. | Banfield vs Estudiantes - TyC Sports
2:15 p.m. | Central Córdoba vs Barracas - Fanatiz
4:30 p.m. | River Plate vs Godoy Cruz - ESPN, Disney+
6:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs Boca Juniors - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil
2:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Gremio - L1 Play
2:00 p.m. | Santos vs Vaco da Gama - L1 Play
4:30 p.m. | Internacional vs Flamengo - L1 Play
6:30 p.m. | Botafogo vs Palmeiras - L1 Play
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
1:30 p.m. | Besiktas vs Eyupspor - ESPN 5, Disney+