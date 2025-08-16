Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 17 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, domingo 17 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, domingo 17 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 17 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Ayacucho FC por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este domingo 17 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs Universitario - L1 Max, L1 Play
3:00 p.m. | Melgar vs Ayacucho FC - L1 Max, L1 Play
6:30 p.m. | Cusco FC vs Alianza Atlético - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

10:00 a.m. | Celta vs Getafe - ESPN 2, Disney+
12:30 p.m. | Athletic Bilbao vs Sevilla - DGO
2:30 p.m. | Espanyol vs Atlético de Madrid - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

8:00 a.m. | Chelsea vs Crystal Palace - ESPN, Disney+
8:00 a.m. | Nottingham Forest vs Brentford - Disney+
10:30 a.m. | Manchester United vs Arsenal - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

8:00 a.m. | Stade Brest vs Lille - ESPN 3, Disney+
10:15 a.m. | Auxerre vs Lorient - Disney+
10:15 a.m. | Angers vs Paris FC - Disney+
10:15 a.m. | Metz vs Strasburgo - Disney+
1:45 p.m. | Nantes vs PSG - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

9:00 a.m. | River Plate vs Montevideo City - GolTV, Disney+
1:00 p.m. | Racing vs Defensor Sporting - Disney+
3:30 p.m. | Plaza Colonia vs CA Cerro - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

6:00 a.m. | FV Engers vs Eintracht Frankfurt - Disney+
8:30 a.m. | Jahn Resensburg vs Colonia - Disney+
8:30 a.m. | Lok Leipzig vs Schalke 04 - Disney+
8:30 a.m. | Atlas Delmenhorst vs Borussia Mönchengladbach - Disney+
11:00 a.m. | SSV Ulm 1846 vs SV Elversberg - Disney+
11:00 a.m. | Hallescher vs Ausburgo - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Italia

11:00 a.m. | Monza vs Frosinone - DSports 4, DGO
11:30 a.m. | Parma vs Pescara - DSports+, DGO
1:45 p.m. | Cesena vs Pisa - DSports 4, DGO
2:15 p.m. | Milan vs Bari - DSports DGO

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

5:15 a.m. | Go Ahead Eagles vs Ajax - ESPN, Disney+
7:30 a.m. | Twente vs PSV - Disney+

Partidos de hoy, Jupiler Pro League - Bélgica

6:30 a.m. | FCV Dender vs Anderlecht - DAZN

Partidos de hoy, Segunda División - España

10:00 a.m. | Real Sociedad vs Zaragoza - DSports 9, DGO
12:30 p.m. | Cádiz vs Mirandés - Disney+
2:30 p.m. | Huesca vs Leganés - Disney+
2:30 p.m. | Las Palmas vs Andorra - DSports 9, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:10 p.m. | Tolima v Millonarios - RCN, Win Sports YouTube

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

12:00 p.m. | Santa Clara vs Moreirense - GolTV, GolTV Play
2:30 p.m. | Sporting vs Arouca - GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | LDU vs Manta - El Canal del Fútbol
3:30 p.m. | Técnico Universitario vs Emelec - El Canal del Fútbol
6:00 p.m. | Barcelona vs Macará - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

4:00 p.m. | New York City vs Nashville - Apple TV
6:00 p.m. | San Jose vs San Diego - Apple TV, TNT
8:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo - Apple TV

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

12:00 p.m. | Gimnasia vs Lanús - TyC Sports
12:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Newells - Disney+
2:15 p.m. | Banfield vs Estudiantes - TyC Sports
2:15 p.m. | Central Córdoba vs Barracas - Fanatiz
4:30 p.m. | River Plate vs Godoy Cruz - ESPN, Disney+
6:30 p.m. | Independiente Rivadavia vs Boca Juniors - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

2:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Gremio - L1 Play
2:00 p.m. | Santos vs Vaco da Gama - L1 Play
4:30 p.m. | Internacional vs Flamengo - L1 Play
6:30 p.m. | Botafogo vs Palmeiras - L1 Play

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

1:30 p.m. | Besiktas vs Eyupspor - ESPN 5, Disney+

