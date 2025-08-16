Melgar vs. Ayacucho FC: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el debut de Juan Reynoso en la Liga1?

Juan Reynoso inicia su segunda etapa al mando de Melgar enfrentando en Arequipa a Ayacucho FC por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Melgar vs. Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este domingo 17 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa (Perú). El partido corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Comienza la segunda etapa de Juan Reynoso al pie del Misti. El entrenador regresó al equipo con el que logró el título 2015 y que le brindó la posibilidad de establecerse como candidato por la Liga1 desde entonces.

Reynoso toma las rienda de un complicado Melgar, que está 8 puntos de los líderes en el Clausura y que en la tabla acumulada es octavo, con lo que no solo tiene muy complicado llegar a los play-offs, sino que también está en riesgo su participación internacional para el siguiente año.

Melgar vs Ayacucho FC: altas y bajas para la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Melgar no podrá contar con el defensa Leonel González, expulsado en la contienda ante Sporting Cristal. Ayacucho FC, por su lado, recupera al volante Carlos Correa tras cumplir su fecha de sanción.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Ayacucho FC EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido de FBC Melgar ante el elenco de Ayacucho FC está programado para el domingo 17 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA, de la ciudad Arequipa. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Melgar vs Ayacucho FC EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En España, el partido entre Melgar vs. Ayacucho FC comienza a las 10:00 p.m

¿Dónde ver el Melgar vs Ayacucho FC EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Melgar vs Ayacucho FC: últimos resultados

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Mathías Llontop; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Tomas Martínez; Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Ayacucho FC: Juan Valencia; Jonathan Bilbao, Jean Falconi, Brackson León, José Ataupillco; Derlis Orué, Jean Vílchez, Elbio Pérez, Freddy Yovera; Hideyoshi Arakaki y Dylan Caro.

Melgar vs Ayacucho FC: últimos resultados

10/08/2025 | Sporting Cristal 1-0 Melgar – Clausura

05/08/2025 | Melgar 1-1 Juan Pablo II – Clausura

01/08/2025 | Alianza Atlético 0-0 Melgar – Clausura