Partidos de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú
1:00 p.m. Melgar vs Los Chankas - L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. Juan Pablo II vs Sporting Cristal - L1MAX, L1 Play, Fanatiz
5:30 p.m. Sport Huancayo vs Cienciano - L1MAX, L1 Play, Fanatiz
8:00 p.m. Alianza Lima vs Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
07:00 a.m. Rayo Vallecano vs Celta – Disney+ Premium, ESPN 3
09:15 a.m. Mallorca vs Atlético de Madrid – DGO, DSports
11:30 a.m. Elche vs Real Oviedo – DGO, DSports
2:00 a.m. Barcelona vs Getafe – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
08:00 a.m. Sunderland vs Aston Villa – Disney+, ESPN
08:00 a.m. Bournemouth vs. Newcastle – Disney+ Premium
10:30 a.m. Arsenal vs Manchester City – Disney+ Premium