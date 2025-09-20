Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 21 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Melgar vs Los Chankas - L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Juan Pablo II vs Sporting Cristal - L1MAX, L1 Play, Fanatiz

5:30 p.m. Sport Huancayo vs Cienciano - L1MAX, L1 Play, Fanatiz

8:00 p.m. Alianza Lima vs Comerciantes Unidos – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Rayo Vallecano vs Celta – Disney+ Premium, ESPN 3

09:15 a.m. Mallorca vs Atlético de Madrid – DGO, DSports

11:30 a.m. Elche vs Real Oviedo – DGO, DSports

2:00 a.m. Barcelona vs Getafe – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Sunderland vs Aston Villa – Disney+, ESPN

08:00 a.m. Bournemouth vs. Newcastle – Disney+ Premium

10:30 a.m. Arsenal vs Manchester City – Disney+ Premium



Partidos de hoy Premier League LaLiga Liga1 Liga1 Te Apuesto

