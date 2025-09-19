Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre UTC vs. Universitario por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

7:00 p.m. UTC vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Girona vs. Levante – Disney+ Premium, ESPN 3

09:15 a.m. Real Madrid vs. Espanyol – DGO, DSports

11:30 a.m. Villarreal vs. Osasuna – DGO, DSports

11:30 a.m. Alavés vs. Sevilla FC – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Valencia vs. Athletic Club – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Liverpool vs. Everton – Disney+, ESPN

09:00 a.m. West Ham vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

09:00 a.m. Brighton vs. Tottenham – Disney+ Premium

09:00 a.m. Burnley vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

09:00 a.m. Wolverhampton vs. Leeds United – Disney+, ESPN

11:30 a.m. Manchester United vs. Chelsea – Disney+, ESPN

2:00 pm. Fulham vs. Brentford – Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Bologna vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 4

11:00 a.m. Hellas Verona vs. Juventus – Disney+, ESPN 3

1:45 p.m. Udinese vs. AC Milan – Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

08:30 a.m. Augsburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

08:30 a.m. Hamburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Friburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. RB Leipzig vs. Colonia – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Nantes vs. Rennes – Disney+ Premium

12:00 p.m. Stade Brestois vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4

2:05 p.m. Lens vs. Lille – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 4

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

11:00 a.m. Montevideo City vs. Cerro Largo – Disney+ Premium

1:30 p.m. Boston River vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium

4:30 p.m. Nacional vs. Liverpool – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Liga de Colombia

2:00 p.m. Envigado vs. Alianza – RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. Llaneros vs. Águilas Doradas – RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Deportivo Pasto vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. La Equidad vs. Deportivo Cali – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Mushuc Runa vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Delfín SC vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Vinotinto FC vs. Manta FC – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Nashville SC – MLS Season Pass

6:30 p.m. Inter Miami vs. DC United – MLS Season Pass

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:30 p.m. Barracas Central vs. Sarmiento – TyC Sports

2:45 p.m. Unión Santa Fe vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

5:00 p.m. Tigre vs. Aldosivi – Disney+ Premium

7:15 p.m. Atlético Tucumán vs. River Plate – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Vitória vs. Fluminense – Fanatiz

4:30 p.m. Botafogo vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

4:30 p.m. Ceará vs. Bahía – Fanatiz

7:00 p.m. Palmeiras vs. Fortaleza SC – Fanatiz