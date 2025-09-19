Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Universitario | Fotógrafo: JAIRO DIAZ
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre UTC vs. Universitario por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 20 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

7:00 p.m. UTC vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Girona vs. Levante – Disney+ Premium, ESPN 3

09:15 a.m. Real Madrid vs. Espanyol – DGO, DSports

11:30 a.m. Villarreal vs. Osasuna – DGO, DSports

11:30 a.m. Alavés vs. Sevilla FC – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Valencia vs. Athletic Club – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Liverpool vs. Everton – Disney+, ESPN

09:00 a.m. West Ham vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

09:00 a.m. Brighton vs. Tottenham – Disney+ Premium

09:00 a.m. Burnley vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

09:00 a.m. Wolverhampton vs. Leeds United – Disney+, ESPN

11:30 a.m. Manchester United vs. Chelsea – Disney+, ESPN

2:00 pm. Fulham vs. Brentford – Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Bologna vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 4

11:00 a.m. Hellas Verona vs. Juventus – Disney+, ESPN 3

1:45 p.m. Udinese vs. AC Milan – Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

08:30 a.m. Augsburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

08:30 a.m. Hamburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Friburgo – Disney+ Premium

11:30 a.m. RB Leipzig vs. Colonia – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Nantes vs. Rennes – Disney+ Premium

12:00 p.m. Stade Brestois vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4

2:05 p.m. Lens vs. Lille – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 4

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

11:00 a.m. Montevideo City vs. Cerro Largo – Disney+ Premium

1:30 p.m. Boston River vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium

4:30 p.m. Nacional vs. Liverpool – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Liga de Colombia

2:00 p.m. Envigado vs. Alianza – RCN Nuestra Tele

4:10 p.m. Llaneros vs. Águilas Doradas – RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Deportivo Pasto vs. Santa Fe – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. La Equidad vs. Deportivo Cali – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Mushuc Runa vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Delfín SC vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Vinotinto FC vs. Manta FC – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Nashville SC – MLS Season Pass

6:30 p.m. Inter Miami vs. DC United – MLS Season Pass

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

12:30 p.m. Barracas Central vs. Sarmiento – TyC Sports

2:45 p.m. Unión Santa Fe vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

5:00 p.m. Tigre vs. Aldosivi – Disney+ Premium

7:15 p.m. Atlético Tucumán vs. River Plate – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Vitória vs. Fluminense – Fanatiz

4:30 p.m. Botafogo vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

4:30 p.m. Ceará vs. Bahía – Fanatiz

7:00 p.m. Palmeiras vs. Fortaleza SC – Fanatiz


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Premier League Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA