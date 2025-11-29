Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chelsea vs. Arsenal por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Real Sociedad vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 4
10:15 a.m. Sevilla FC vs. Real Betis – DGO, DSports
12:30 a.m. Celta vs. Espanyol – DGO, DSports
3:00 p.m. Girona vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
07:00 a.m. Crystal Palace vs. Manchester United – Disney+, ESPN
09:05 a.m. West Ham vs. Liverpool – Disney+ Premium
09:05 a.m. Aston Villa vs. Wolverhampton – Disney+, ESPN
09:05 a.m. Nottingham Forest vs. Brighton – Disney+ Premium
11:30 a.m. Chelsea vs. Arsenal – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. US Lecce vs. Torino – Disney+ Premium
09:00 a.m. Pisa Sporting vs. Inter Milán – Disney+, ESPN 3
12:00 p.m. Atalanta vs. Fiorentina – Disney+ Premium, ESPN 2
2:45 p.m. AS Roma vs. Napoli - Disney+, ESPN 3
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Hamburgo vs. Stuttgart – Disney+ Premium
11:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium
1:30 p.m. Friburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
09:00 a.m. Strasbourg vs. Stade Brestois – Disney+ Premium
11:15 a.m. Lorient vs. Nice – Disney+ Premium
11:15 a.m. Angers vs. Lens – Disney+ Premium
11:15 a.m. Le Havre vs. Lille – Disney+ Premium
2:45 p.m. O. Lyon vs. Nantes – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
2:30 p.m. Nacional vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Liga de Colombia
6:30 p.m. Junior vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga FutVe – Venezuela
5:00 p.m. UCV vs. Carabobo – Fanatiz, L1, L1MAX, L1 Play
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
1:00 p.m. Aucas vs. Deportivo Cuenca – El Canal del Fútbol
3:30 p.m. Macará vs. El Nacional – El Canal del Fútbol
6:00 p.m. Delfín SC vs. Emelec – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
4:30 p.m. Boca Juniors vs. Argentinos Jrs. - ESPN, Disney+, Fanatiz
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. Corinthians vs. Botafogo – L1 Play, Globo Internacional, Fanatiz, L1, L1MAX
4:30 p.m. Fortaleza SC vs. Atlético Mineiro – L1 Play, Fanatiz