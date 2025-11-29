Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025
Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025 | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chelsea vs. Arsenal por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Real Sociedad vs. Villarreal – Disney+ Premium, ESPN 4

10:15 a.m. Sevilla FC vs. Real Betis – DGO, DSports

12:30 a.m. Celta vs. Espanyol – DGO, DSports

3:00 p.m. Girona vs. Real Madrid – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

07:00 a.m. Crystal Palace vs. Manchester United – Disney+, ESPN

09:05 a.m. West Ham vs. Liverpool – Disney+ Premium

09:05 a.m. Aston Villa vs. Wolverhampton – Disney+, ESPN

09:05 a.m. Nottingham Forest vs. Brighton – Disney+ Premium

11:30 a.m. Chelsea vs. Arsenal – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. US Lecce vs. Torino – Disney+ Premium

09:00 a.m. Pisa Sporting vs. Inter Milán – Disney+, ESPN 3

12:00 p.m. Atalanta vs. Fiorentina – Disney+ Premium, ESPN 2

2:45 p.m. AS Roma vs. Napoli - Disney+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Hamburgo vs. Stuttgart – Disney+ Premium

11:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

1:30 p.m. Friburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. Strasbourg vs. Stade Brestois – Disney+ Premium

11:15 a.m. Lorient vs. Nice – Disney+ Premium

11:15 a.m. Angers vs. Lens – Disney+ Premium

11:15 a.m. Le Havre vs. Lille – Disney+ Premium

2:45 p.m. O. Lyon vs. Nantes – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

2:30 p.m. Nacional vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:30 p.m. Junior vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga FutVe – Venezuela

5:00 p.m. UCV vs. Carabobo – Fanatiz, L1, L1MAX, L1 Play


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Aucas vs. Deportivo Cuenca – El Canal del Fútbol

3:30 p.m. Macará vs. El Nacional – El Canal del Fútbol

6:00 p.m. Delfín SC vs. Emelec – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

4:30 p.m. Boca Juniors vs. Argentinos Jrs. - ESPN, Disney+, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Corinthians vs. Botafogo – L1 Play, Globo Internacional, Fanatiz, L1, L1MAX

4:30 p.m. Fortaleza SC vs. Atlético Mineiro – L1 Play, Fanatiz


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Premier League LaLiga Serie A Brasileirao Liga de Fútbol Profesional

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA