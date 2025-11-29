Boca vs. Argentinos Jrs: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final del Torneo Clausura?

Boca Juniors vs. Argentinos Jrs EN VIVO: se enfrentan este domingo 30 de noviembre en La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina), por cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El partido se jugará a partir de las 4:30 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN 2 y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Con el cupo asegurado para la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca tiene la consigna de ir por el Torneo Clausura, viéndose cada vez con un mejor estado de rendimiento.

El ‘Xeneize’ eliminó en octavos a Talleres y el DT Claudio Úbeda decidió repetir la convocatoria para el choque con el ‘Bicho’. Pero se trata de un rival contra el que no pudo en sus dos duelos de este año.

Úbeda apunta a repetir el once de Boca, aunque en la semana de entrenamientos probó desarmar el doble delantero para sumar un mediocampista más. El peruano Luis Advíncula está convocado para enfrentar a Argentinos, pero esperará desde el banco de suplentes.

Boca Juniors vs Argentinos Juniors: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Clausura 2025 de Argentina?

Boca Juniors se instaló en esta ronda luego de derrotar 2-0 a Talleres en los octavos de final. Por su lado, Argentinos Jrs. eliminó en la fase previa a Vélez Sarsfield por el marcador de 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan Boca Juniors vs Argentinos Juniors EN VIVO por los cuartos de final del Clausura 2025 de Argentina?

El partido del Boca Juniors frente a Argentinos Jrs. fue programado para el domingo 30 de noviembre en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), en Buenos Aires (Argentina). El recinto tiene una capacidad para recibir a 57 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Argentinos Juniors EN VIVO por los cuartos de final del Clausura 2025?

En Perú , el partido Boca Juniors vs. Argentinos Jrs. comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs Argentinos Juniors EN VIVO por TV?

El partido del fútbol argentino será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ y Fanatiz (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Boca Juniors vs Argentinos Juniors: alineaciones posibles

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes ©, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Argentinos Jrs.: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

Boca Juniors vs Argentinos Juniors: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?

Casa de apuestas Boca Empate Argentinos Betano 1.98 3.05 4.70 Apuesta Total 2.12 2.90 4.00 Te Apuesto 2.08 2.93 4.19 DoradoBet 2.08 3.00 4.00

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.