Real Madrid vs. Girona: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 14 de LaLiga en Montilivi?

Girona vs. Real Madrid EN VIVO: se enfrentan este domingo 30 de noviembre en el Estadio Montilivi, en Gerona (España), por la fecha 14 de LaLiga 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN 2 y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Real Madrid no puede permitirse otro tropiezo en Liga, tras encadenar dos empates consecutivos fuera de casa que han dejado al Barcelona momentáneamente en la cima del certamen.
La victoria en Grecia ante el Olympiacos (3-4) dio una vida extra a Xabi Alonso, pero no alejó todas las dudas acerca del rendimiento de su equipo. Apareció Kylian Mbappé con un ‘póker’ -cuatro goles- para apagar las dudas en defensa.
El Girona es decimoctavo clasificado y suma ya doce jornadas consecutivas en la zona roja, pero poco a poco sigue creciendo y mejorando, algo que quiere plasmar como local frente a los blancos.
Girona vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la jornada 14 de LaLiga 2025-26?
Girona se presenta al duelo del fútbol español tras igualar 1-1 con Real Betis en condición de visitante. Por su lado, a mitad de semana el Real Madrid le ganó 3-4 a Olympiacos por la Champions League.
¿Cuándo y dónde juegan Girona vs Real Madrid EN VIVO por la jornada 14 de LaLiga 2025-26?
El partido del Real Madrid frente a Girona fue programado para el domingo 30 de noviembre en el Estadio Montilivi, en Gerona (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 14 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Girona vs Real Madrid EN VIVO por la jornada 14 de LaLiga 2025-26?
- En Perú, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Girona vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Girona vs Real Madrid EN VIVO?
El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN 2 y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Girona vs Real Madrid: alineaciones posibles
Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Axel Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Güler; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
Girona vs Real Madrid: últimos resultados
- 23/11/2025 | Real Betis 1-1 Girona – LaLiga
- 08/11/2025 | Girona 1-0 Alavés – LaLiga
- 31/10/2025 | Getafe 2-1 Girona – LaLiga
- 26/11/2025 | Olympiacos 3-4 Real Madrid – Champions League
- 23/11/2025 | Elche 2-2 Real Madrid – LaLiga
- 09/11/2025 | Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid - LaLiga