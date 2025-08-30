Alejandro Garnacho ya es 'blue': Chelsea oficializó su fichaje procedente del Manchester United

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya está en Stamford Bridge. Chelsea hizo oficial la contratación del delantero argentino Alejandro Garnacho, procedente del Manchester United por 40 millones de libras (47 millones de euros).

Se debe tener en cuenta que Alejandro Garnacho ha firmado un contrato de siete temporadas como nuevo jugador de Chelsea y estará disponible a las órdenes de Enzo Maresca después del parón internacional.

Garnacho estuvo presente este sábado en Stamford Bridge para el partido de Premier League contra el Fulham. Además, la tienda del United se ha guardado una cláusula del 10 % en una futura venta.

La llegada de Alejandro Garnacho a Chelsea

El atacante, canterano de los 'Red Devils' desde que llegara en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se ha convertido en la cuarta venta más grande del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. Es el traspaso más grande de la academia del club mancuniano.

La venta también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el 'fair play' financiero.

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los 'Red Devils', Alejandro Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.

El último viernes, el entrenador Maresca había confirmados la inminente incorporación del internacional con la Selección de Argentina.

"Sé que ya está alrededor del club. Lo que está claro es que su posición es la de extremo y lo veo como extremo", afirmó el DT italiano en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Fulham. Su equipo, este cotejo, lo ganó 2-0 con goles de Joao Pedro y Enzo Fernández.