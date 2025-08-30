Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Alejandro Garnacho ya es 'blue': Chelsea oficializó su fichaje procedente del Manchester United

El contrato de Garnacho en Chelsea es por siete temporadas.
El contrato de Garnacho en Chelsea es por siete temporadas. | Fuente: Chelsea FC | Fotógrafo: Darren Walsh
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Chelsea puso sobre la mesa más de 45 millones de euros para fichar a Alejandro Garnacho.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya está en Stamford Bridge. Chelsea hizo oficial la contratación del delantero argentino Alejandro Garnacho, procedente del Manchester United por 40 millones de libras (47 millones de euros).

Se debe tener en cuenta que Alejandro Garnacho ha firmado un contrato de siete temporadas como nuevo jugador de Chelsea y estará disponible a las órdenes de Enzo Maresca después del parón internacional.

Garnacho estuvo presente este sábado en Stamford Bridge para el partido de Premier League contra el Fulham. Además, la tienda del United se ha guardado una cláusula del 10 % en una futura venta.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

La llegada de Alejandro Garnacho a Chelsea

El atacante, canterano de los 'Red Devils' desde que llegara en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se ha convertido en la cuarta venta más grande del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. Es el traspaso más grande de la academia del club mancuniano.

La venta también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el 'fair play' financiero.

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los 'Red Devils', Alejandro Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.

El último viernes, el entrenador Maresca había confirmados la inminente incorporación del internacional con la Selección de Argentina.

"Sé que ya está alrededor del club. Lo que está claro es que su posición es la de extremo y lo veo como extremo", afirmó el DT italiano en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Fulham. Su equipo, este cotejo, lo ganó 2-0 con goles de Joao Pedro y Enzo Fernández.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Chelsea Alejandro Garnacho Premier League Ligas europeas Fichajes

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA