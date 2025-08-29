Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Burnley
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 30 de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Burnley por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 30 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Alianza Universidad vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

10:00 a.m. Alavés vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN 5

12:00 p.m. Real Oviedo vs. Real Sociedad – DGO, DSports

12:30 p.m. Girona vs. Getafe – Disney+ Premium, ESPN 5

2:30 p.m. Real Madrid vs. Mallorca – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Chelsea vs. Fulham – Disney+, ESPN

09:00 a.m. Tottenham vs. Bournemouth – Disney+ Premium

09:00 a.m. Sunderland vs. Brentford – Disney+ Premium

09:00 a.m. Manchester United vs. Burnley – Disney+, ESPN

09:00 a.m. Wolverhampton vs. Everton – Disney+ Premium

11:30 a.m. Leeds United vs. Newcastle – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:30 a.m. Bologna vs. Como 1907 – Disney+ Premium

11:30 a.m. Parma vs. Atalanta – Disney+ Premium

1:45 p.m. Nápoli vs. Cagliari – Disney+, ESPN 3

1:45 p.m. Pisa Sporting vs. AS Roma – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium

08:30 a.m. Stuttgart vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 2

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Heidenheim – Disney+ Premium

11:30 a.m. Augsburgo vs. Bayern Munich – Disney, ESPN


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Lorient vs. Lille – Disney+ Premium

12:00 p.m. Nantes vs. Auxerre – Disney+ Premium

2:05 p.m. Toulouse vs. PSG – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

11:30 a.m. Liverpool FC vs. Defensor Sporting – Disney+ Premium

2:00 p.m. River Plate M. vs. Nacional – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

06:30 a.m. Middlesbrough vs. Sheffield United – Disney+ Premium

09:00 a.m. Millwall vs. Wrexham – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

09:30 a.m. Volendam vs. Ajax – Disney+ Premium

1:00 p.m. PSV Eindhoven vs. SC Telstar – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Colombia

2:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena – RCN Nuestra Tele

6:20 p.m. Deportivo Pereira vs. Bucaramanga – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. Deportivo Cali vs. DIM Medellín – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Independiente del Valle vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. LDU Quito vs. Macará – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Mushuc Runa vs. Manta – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Aucas vs. Emelec – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:45 p.m. San Lorenzo vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports

3:00 p.m. Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors – Disney+ Premium, Fanatiz

3:00 p.m. Central Córdoba vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Lanús – Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Ceará vs. Juventude – Fanatiz

4:30 p.m. Botafogo vs. RB Bragantino – Fanatiz

7:00 p.m. Cruzeiro vs. Sao Paulo – Fanatiz


Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Premier League LaLiga Serie A Bundesliga Liga MX

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA