Partidos de hoy, sábado 30 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 30 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Burnley por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, sábado 30 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:00 p.m. Alianza Universidad vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
10:00 a.m. Alavés vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN 5
12:00 p.m. Real Oviedo vs. Real Sociedad – DGO, DSports
12:30 p.m. Girona vs. Getafe – Disney+ Premium, ESPN 5
2:30 p.m. Real Madrid vs. Mallorca – DGO, DSports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
06:30 a.m. Chelsea vs. Fulham – Disney+, ESPN
09:00 a.m. Tottenham vs. Bournemouth – Disney+ Premium
09:00 a.m. Sunderland vs. Brentford – Disney+ Premium
09:00 a.m. Manchester United vs. Burnley – Disney+, ESPN
09:00 a.m. Wolverhampton vs. Everton – Disney+ Premium
11:30 a.m. Leeds United vs. Newcastle – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie A – Italia
11:30 a.m. Bologna vs. Como 1907 – Disney+ Premium
11:30 a.m. Parma vs. Atalanta – Disney+ Premium
1:45 p.m. Nápoli vs. Cagliari – Disney+, ESPN 3
1:45 p.m. Pisa Sporting vs. AS Roma – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium
08:30 a.m. Stuttgart vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium
08:30 a.m. Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 2
08:30 a.m. RB Leipzig vs. Heidenheim – Disney+ Premium
11:30 a.m. Augsburgo vs. Bayern Munich – Disney, ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. Lorient vs. Lille – Disney+ Premium
12:00 p.m. Nantes vs. Auxerre – Disney+ Premium
2:05 p.m. Toulouse vs. PSG – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
11:30 a.m. Liverpool FC vs. Defensor Sporting – Disney+ Premium
2:00 p.m. River Plate M. vs. Nacional – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
06:30 a.m. Middlesbrough vs. Sheffield United – Disney+ Premium
09:00 a.m. Millwall vs. Wrexham – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos
09:30 a.m. Volendam vs. Ajax – Disney+ Premium
1:00 p.m. PSV Eindhoven vs. SC Telstar – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga de Colombia
2:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena – RCN Nuestra Tele
6:20 p.m. Deportivo Pereira vs. Bucaramanga – RCN Nuestra Tele
8:30 p.m. Deportivo Cali vs. DIM Medellín – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
2:00 p.m. Independiente del Valle vs. Técnico Universitario – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. LDU Quito vs. Macará – El Canal del Fútbol
4:30 p.m. Mushuc Runa vs. Manta – El Canal del Fútbol
7:00 p.m. Aucas vs. Emelec – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
12:45 p.m. San Lorenzo vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports
3:00 p.m. Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors – Disney+ Premium, Fanatiz
3:00 p.m. Central Córdoba vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports
5:15 p.m. Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports
7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs. Lanús – Disney+ Premium, Fanatiz
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. Ceará vs. Juventude – Fanatiz
4:30 p.m. Botafogo vs. RB Bragantino – Fanatiz
7:00 p.m. Cruzeiro vs. Sao Paulo – Fanatiz